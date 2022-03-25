Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Португалия сыграет с Македонией, Швеция с Польшей, а Уэльс с победителем пары Украина – Шотландия
Сенсационный вечер в квалификации Чемпионата мира
Фото: twitter.com/ffmmkd/Автор - невідомий
Сборная Португалии обыграла команду Турции (3:1), Италия чудом уступила Северной Македонии (0:1), а Швеция в дополнительное время переиграла Чехию. Все участники стыков, кроме Украины и Шотландии, сыграли свои матчи.
Италия самоустранилась из квалификации на Чемпионат мира в Катаре (на 90+2 у ворота Доннарумми забил Трайковски). Португалии осталось пробить автобус крепкой Македонии.
Гарет Бейл, в свою очередь, за шкурку вытащил Уэльс в финал квалификации, где сборная сыграет с победителем пари Шотландия – Украина.
В матче Швеция – Чехия Робин Куайсон забил решающий мяч в дополнительное время. Швеция идет дальше.
Напомним, что Польша будет напрямую проходить в финал пути B, благодаря дисквалификации сборной россии со всех соревнований под эгидой УЕФА.
Матчи Португалия – Македония и Польша – Швеция состоятся 29 марта в 21:45 по киевскому времени. Финал пути A пройдет только после матча Шотландия – Украина, который не имеет даты.
Популярное сейчас
- Враг десять дней прощупывает границу Херсонской и Днепропетровской областей - Вилкул
- Украинские военные оттеснили фашистов на границу Николаевской и Херсонской областей
- Кулеба назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины
- Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине Евро-2028
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро