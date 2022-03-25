Португалия сыграет с Македонией, Швеция с Польшей, а Уэльс с победителем пары Украина – Шотландия

Сборная Португалии обыграла команду Турции (3:1), Италия чудом уступила Северной Македонии (0:1), а Швеция в дополнительное время переиграла Чехию. Все участники стыков, кроме Украины и Шотландии, сыграли свои матчи.

Италия самоустранилась из квалификации на Чемпионат мира в Катаре (на 90+2 у ворота Доннарумми забил Трайковски). Португалии осталось пробить автобус крепкой Македонии.

Гарет Бейл, в свою очередь, за шкурку вытащил Уэльс в финал квалификации, где сборная сыграет с победителем пари Шотландия – Украина.

В матче Швеция – Чехия Робин Куайсон забил решающий мяч в дополнительное время. Швеция идет дальше.

Напомним, что Польша будет напрямую проходить в финал пути B, благодаря дисквалификации сборной россии со всех соревнований под эгидой УЕФА.

Матчи Португалия – Македония и Польша – Швеция состоятся 29 марта в 21:45 по киевскому времени. Финал пути A пройдет только после матча Шотландия – Украина, который не имеет даты.