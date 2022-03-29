Творческий вечер Бруну Фернандеша. Финал отбора на ЧМ. Португалия – Северная Македония 2:0

Дебют прошел без опасных моментов с обеих сторон. Португалия не смогла толком выиграть битву за контроль мяча, уж слишком лениво подопечные Сантуша перекатывали снаряд в начале поединка, видимо, ожидая, что свободные зоны возникнут сами по себе. Именно поэтому Северная Македония получила свой приличный процент владения, на старте команда Милиевского всеми силами старалась цепляться за снаряд – и у нее это получалось.

Постепенно португальцы начали конвертировать нарастающее давление в моменты. К примеру, Роналду откликнулся на прекрасную передачу в исполнении Отавио из глубины и с левой ноги пробил совсем рядом со штангой, а еще мимо махнул головой Жота после подачи с корнера. Точнее оказался Фернандеш – Криштиану не пожадничал и результативно покатил не только на партнера по сборной, но и по клубу, Бруну оставалось лишь не попасть во вратаря (1:0).

Гол помог "европейским бразильцам" сбросить давление, они с запасом и на кураже забрали концовку первой половины встречи, даже могли увеличивать цифры на табло.

Al medio tiempo, Portugal se impone 1-0 contra Macedonia del Norte... ????



¡@Cristiano está muy cerca de #Qatar2022! ???????? pic.twitter.com/1a0tTWx7QW — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 29, 2022

В начале второй 45-минутки Северная Македония попыталась отреагировать на обстоятельства, гости поддавливали хозяев, однако о пожарах у ворот Кошты речь даже не шла. Милиевский тасовал линию атаки заменами, в то время как команда Сантуша перешла на контрнаступления и закрыла матч еще в середине тайма. Все тот же Фернандеш избежал офсайда в рамках вертикальной атаки "5 в 4" и замкнул блестящую подачу Жоты с левого фланга (2:0).

Под занавес встречи Бруну имел шанс дописать в свой актив голевой пас, но Роналду не сумел корректно подстроиться под классный прострел. Поединок спокойно завершался под аккомпанемент быстрых нацеленных выпадов хозяев. Таким образом, Португалия благодарит Северную Македонию за беспроблемный финал отбора – весь свой фарт "красные львы" потратили на Италию 24 марта.

Отбор на ЧМ-2022, финал.

Стадион: "Драгау" (Порту)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Португалия – Северная Македония 2:0

Голы: Фернандеш (32, 65)

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Перейра, Мендеш – Фернандеш (Нунес, 88), Моутиньо (Феррейра, 90+1), Силва (Фелиш, 88) – Отавио (Карвальо, 77), Жота (Леао, 77), Роналду

Северная Македония: Димитриевский – С. Ристовский, Велковский, Муслиу, Алиоски – Адеми, Барди, Костадинов (Ашковский, 75), Элмас (Николов, 87), Трайковский (Чурлинов, 59) – М. Ристовский (Миовский, 46)

Предупреждения: Канселу (68) – Муслиу (68), Алиоски (74)