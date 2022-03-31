Инфантино: ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года

Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая в Дохе перед проведением жеребьевки Чемпионата мира-2022, заявил, что организация не предлагала проводить турнир раз в два года. "Есть большое сопротивление этому, с этого следует начать обсуждение", – приводит его слова BBC.

"ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года.

Давайте проясним процесс здесь — последний конгресс ФИФА попросил администрацию ФИФА… начать технико-экономическое обоснование проведения чемпионата мира каждые два года.

Администрация ФИФА под руководством Арсена Венгера сделала именно это. ФИФА ничего не предлагала, но пришла к выводу, что это осуществимо, что это будет иметь какие-то последствия и влияние.

Мы обнаружили, что это было бы осуществимо и даже положительно для большей части мира, но, конечно же, есть и большое сопротивление этому, и именно с этого следует начать обсуждение.

Мы рассматриваем все варианты. Мы потратим время, которое потребуется, чтобы максимально ознакомиться и понять все позиции", – закончил глава организации.

В технико-экономических обоснованиях предполагалось, что страны-члены будут зарабатывать дополнительно 19 миллионов долларов за каждый четырехлетний период.

Напомним, что УЕФА, а также КОНМЕБОЛ выступили против этой идеи. Международный олимпийский комитет также опасается, что чемпионат мира, проводимый раз в два года, отвлечет внимание от других видов спорта.