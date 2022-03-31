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Инфантино: ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года
Организация всего лишь озвучила такой вариант
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Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая в Дохе перед проведением жеребьевки Чемпионата мира-2022, заявил, что организация не предлагала проводить турнир раз в два года. "Есть большое сопротивление этому, с этого следует начать обсуждение", – приводит его слова BBC.
"ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира раз в два года.
Давайте проясним процесс здесь — последний конгресс ФИФА попросил администрацию ФИФА… начать технико-экономическое обоснование проведения чемпионата мира каждые два года.
Администрация ФИФА под руководством Арсена Венгера сделала именно это. ФИФА ничего не предлагала, но пришла к выводу, что это осуществимо, что это будет иметь какие-то последствия и влияние.
Мы обнаружили, что это было бы осуществимо и даже положительно для большей части мира, но, конечно же, есть и большое сопротивление этому, и именно с этого следует начать обсуждение.
Мы рассматриваем все варианты. Мы потратим время, которое потребуется, чтобы максимально ознакомиться и понять все позиции", – закончил глава организации.
В технико-экономических обоснованиях предполагалось, что страны-члены будут зарабатывать дополнительно 19 миллионов долларов за каждый четырехлетний период.
Напомним, что УЕФА, а также КОНМЕБОЛ выступили против этой идеи. Международный олимпийский комитет также опасается, что чемпионат мира, проводимый раз в два года, отвлечет внимание от других видов спорта.
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