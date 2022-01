ФИФА нужно взять себя в руки. ЧМ раз в два года – бред, а реформа аренд опоздала

ФИФА не отличается хорошей репутацией: последние несколько десятков лет организация то и дело вляпывается в мутные истории. Вы же не забыли схемы, которые построили еще Платини и Блаттер? Случается это настолько часто, что читателя перестал привлекать заголовок о скандалах вокруг федерации, а очередное упоминание Инфантино или Венгера и их идей только режет глаз. И такая тенденция стала нормой в Цюрихе – ФИФА уже не стесняется впаривать откровенную дичь обществу.

Топовый хайлайт – реформа чемпионата мира. Венгер представляет красивые презентации, как можно реорганизовывать график международных матчей, не увеличивая количество игр. Экспертиза под заказ ФИФА высчитала, что проведением ЧМ каждые два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл: это должно стимулировать не только крупные сборные, но и для маленькие ассоциации. Увеличение количества топовых турниров сборных (ФИФА также предлагает проводить первенства ассоциаций раз в два года, чтобы синхронизировать их с ЧМ) положительно скажется на финансовом благополучии менее популярных ассоциаций. Звучит круто, но слепо верить организации уже давно нельзя.

ФИФА неубедительна в своих попытках вести чисто футбольные делаа. Ни один проект не был достаточно проработан, чтобы снискать успех и чем-то помочь футболу, но они все равно идут дальше и хотят заработать ещё.

Например, Кубок конфедераций. Не все знают, что его упразднили ещё в 2019 году. После создания Лиги наций, выступления в которой дают сборным реальные преимущества в борьбе за выход на Евро или есть хотя бы понятная рейтинговая система, проводить Кубок конфедераций стало бессмысленно. КК проводился в стране-хозяйке будущего Мундиаля и был его генеральной репетицией. По сути товарищеские матчи. Победителей этого плюшевого соревнования помнят только футбольные гики, а кто сиял или забил больше всех мячей, вопросы достойные викторины. ФИФА осознала: Кубок конфедераций – чемпионат мира для бедных. И тут возник проект реформы Клубного чемпионата мира. "Мы должны посмотреть, можем ли придумать что-то особенное, что-то новое, что поможет клубному футболу и конфедерациям по всему миру. Один из вариантов — организовать его вместо Кубка конфедераций", – говорил Инфантино в 2017 году.

Сам по себе КЧМ тоже не снискал широкого интереса еще до реформы – его смотрит какое-то количество фанатов клубов-участников и редакции футбольных сайтов (и то не в полном составе). В том же 17-м году сам Инфантино заметил что турнир не производит должного эффекта на мировой футбол. С рейтингами, наверное, тоже проблемы: турнир проходил в декабре (только с прошлого года соревнование перенесли на февраль), когда в топ-чемпионатах самый интенсивный период. ФИФА нужно было либо создать действительно масштабное событие, либо упразднить эти дворовые разборки между лучшими клубами конфедераций, когда и так ясно, кто станет победителем: только четыре раза за 22 года победителем становился не резидент УЕФА. Кстати, в остальных случаях трофей брали представители Южной Америки, что тоже не очень сенсационно.

Пандемия внесла свои коррективы: на дворе уже 2022-й, а КЧМ проводится в старом формате. ФИФА мечется из стороны в сторону и видимо уже не считает расширенный чемпионат мира среди клубов такой хорошей затеей. Во-первых, изначально были выбраны странные даты: раз в 4 года с середины июня по начало июля, когда футболисты обычно отдыхают. Во-вторых, подобных масштабов турнир может смутить ассоциации вроде УЕФА и КОНМЕБОЛ, которые и так достаточно зарабатывают со своих континентальных клубных первенств, а КЧМ снизит их доходы от ТВ-прав. Забегая вперед, подобный конфликт интересов возник между ФИФА и ассоциациями и с проведением ЧМ раз в два года. В-третьих, как в Цюрихе планировали совмещать клубный ЧМ и ЧМ среди сборных каждые два года в те же даты?

Два соревнования, за которые брались ФИФА и два провала – статистика исчерпывающая. Так какие гарантии, что реформа чемпионата мира несет перемены к лучшему? УЕФА заказала независимые отчеты, которые показывают, что европейские футбольные федерации потеряют в районе 2,5 миллиарда фунтов за два цикла такого проведения чемпионатов мира. Также в отчете Форума мировых лиг, говорится, что предложения ФИФА могут стоить национальным лигам и УЕФА почти 6,8 млрд фунтов каждый сезон из-за потерянных прав на телевидение и коммерческих соглашений. То есть чемпионат мира с турнирами футбольных ассоциаций по новому графику станут серьезным соперником для национальных первенств на рынке телеправ.

Очевидно, что рост доходов от частого проведения ЧМ – это рост доходов для самой ФИФА. Пока выглядит так, что организация рассматривает варианты как заработать как можно больше денег. Как национальные первенства по плану ФИФА должны будут компенсировать такие убытки, пока не сообщается. Также неизвестно почему вообще они должны на это пойти.

Главная проблема ФИФА в том, что им не удалось убедить не только национальные ассоциации с конфедерациями, но и обычных фанатов. Люди не понимают зачем проводить ЧМ чаще, а сама организация не прикладывает усилий, чтобы это доходчиво объяснить. Если я хочу почитать о новом формате Лиги чемпионов, то я вбиваю этот запрос в гугл, и мне выдает ответ прямо с сайта УЕФА. С чемпионатом мира так не получается: первые несколько сайтов будут разжевывать предложения Инфантино с Венгером, и только потом я наткнусь на официальный материал (и то на паре языков). Реорганизовывать международные окна действительно нужно, но в тесном сотрудничестве с конфедерациями, а не под громкими лозунгами реформы ЧМ.

#BREAKING Sepp Blatter and Michel Platini banned by @FIFAcom for eight years via @AFP #EndOfTheRoad pic.twitter.com/xcUClcmisB

Коррупционный ореол вокруг федерации только подкрепляет сомнения. ФИФА давно превратилась в политическую контору, а страны-хозяйки выбираются тайным голосованием внутри организации – дикий для 2021 года подход. Катар – государство с более чем неоднозначной репутацией: от гонения на геев, до массовых смертей на строительстве стадионов под ЧМ. В то же время Инфантино без явной на то необходимости покупает себе дом в Катаре и перевозит туда семью, якобы для помощи в организации турнира (чем один Инфантино поможет, когда все решения уже приняты?).

Одним из немногих положительных моментов от ФИФА в последнее время стало изменение порядка аренд футболистов – нужная инициатива, но и она опоздала на несколько лет. Всем известны сразу два очевидных "фарма" "Шахтера" и "Динамо" в нашей Премьер-лиге. Один арендует 16 футболистов, а другой 13. Так вот, по новым правилам ФИФА из одного клуба можно будет арендовать всего троих за один сезон. Максимальная длительность "сдачи" игрока также сократится до одного сезона. Фантастика, что раньше держать с десяток таких игроков было нормой. Те же "Ред Булл" или "Манчестер Сити групп" отдавали своих футболистов в аренду между своими фармами пачками, а "Аталанта", по данным Transfermarkt, раздала по арендам прямо сейчас более 60 футболистов. Но больше хорошего с ФИФА давно не случалось.

UEFA president Aleksander Čeferin: “I would like to congratulate @ECAEurope for choosing Nasser as their new chairman.” pic.twitter.com/cheBiwvd97