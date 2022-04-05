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Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино

Чемпионат мира FIFA
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Джанни вменяется "торговля влиянием"

Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает ESPN. Бывший глава "УЕФА" обвиняет его в "торговле влиянием".

Сообщается, что юристы Мишеля Платини обратился во французскую прокуратуру с просьбой допросить Джанни Инфантино, и бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллиджера и еще четверых человек по делу "торговли влиянием".

Все помимо инфантино называются соучастниками.

В прошлом Инфантино работал в УЕФА на различных должностях, когда Платини был президентом союза.

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В статье: Джанни Инфантино Мишель Платини УЕФА ФИФА
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Источник:
espn.com

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