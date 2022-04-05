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Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино
Джанни вменяется "торговля влиянием"
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает ESPN. Бывший глава "УЕФА" обвиняет его в "торговле влиянием".
Michel Platini says he’s filed a criminal complaint against Gianni Infantino, alleging influencing peddling. pic.twitter.com/S3l3cGT2jG— tariq panja (@tariqpanja) April 5, 2022
Сообщается, что юристы Мишеля Платини обратился во французскую прокуратуру с просьбой допросить Джанни Инфантино, и бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллиджера и еще четверых человек по делу "торговли влиянием".
Все помимо инфантино называются соучастниками.
В прошлом Инфантино работал в УЕФА на различных должностях, когда Платини был президентом союза.
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