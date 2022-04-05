Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино

Мишель Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает ESPN. Бывший глава "УЕФА" обвиняет его в "торговле влиянием".

Michel Platini says he’s filed a criminal complaint against Gianni Infantino, alleging influencing peddling. pic.twitter.com/S3l3cGT2jG — tariq panja (@tariqpanja) April 5, 2022

Сообщается, что юристы Мишеля Платини обратился во французскую прокуратуру с просьбой допросить Джанни Инфантино, и бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллиджера и еще четверых человек по делу "торговли влиянием".

Все помимо инфантино называются соучастниками.

В прошлом Инфантино работал в УЕФА на различных должностях, когда Платини был президентом союза.