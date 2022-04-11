554 гола, сделка с нацистами и вечное забвение: история предательства Ежи Вилимовского

Редкая страна пострадала от ужасов нацизма так, как Польша.

Разрушенная инфраструктура, колоссальные жертвы среди мирного населения, лагеря смерти по всей территории - на целых 6 лет государство, с таким трудом созданное Юзефом Пилсудским после Первой мировой, погрузилось в ад.

Про спорт и речь не шла. Пока соседние чехи, словаки и венгры проводили хоть и неполноценные, но чемпионаты, полякам заниматься футболом запрещалось под страхом ареста.

Получали это право только те, кто вырабатывал себе Volksdeutsche - документ-свидетельство принадлежности к "высшей" арийской расе. В основном это были этнические немцы, но находились коллаборационисты и среди своих.

Конечно, их презирали, а после войны предали забвению - единственно верный путь, которым после победы предстоит пройти и Украине тоже.

Фото: wikimedia.org/ автор неизвестен

И все же мы должны быть готовы к тому, что всех забыть и стереть не получится.

***

Поляки целых 45 лет не упоминали Эрнеста Вилимовского вообще нигде.

Его голы записали на других футболистов; контакты с ним запретили, упоминания в прессе - тоже. Однако правда все равно просачивалась - прежде всего, устно, через его бывших поклонников.

554 гола во всех турнирах - это же вам не шутки, такое даже в тоталитарном обществе скрыть невозможно.

"Вне всякого сомнения, он был лучшим польским футболистом в истории. Возможно, если бы чемпионат мира состоялся в 1942 году, мы бы сегодня говорили не о Пеле, а о нем", - сокрушался журналист Анджей Говаржевский.

Но что толку? Историю не перепишешь, жизнь заново не проживешь. В конце 1939 года, когда его страна была заперта в гетто, уничтожена в неравных боях и разбомблена нацистскими снарядами, Эрнест Вилимовский получил свое Volksdeutsche и уехал в Германию, чтобы играть за "Хемниц" в саксонской Гаулиге. Еще через два года он дебютировал в национальной сборной Третьего Рейха, забив два мяча в ворота Румынии.

Фото: NAC/Datka Czesław

Фриц Вальтер был настолько шокирован способностями нового партнера-поляка, что посвятил ему целую главу в автобиографии:

"Перед воротами он был холоден, как лед. Никаких нервов. Его реализация была настоящим чудом. Он забивал больше голов, чем имел моментов".

Польша же, тем временем, продолжала истекать кровью под нацистской оккупацией.

***

Вилимовский точно знал, что происходило на самом деле.

В 1942 году он даже вытащил из концлагеря собственную мать, которую туда отправили за связь с евреем - помогли поклонники Эрнеста в руководстве СС.

А вот на остальных ему было плевать. Сын немца и польки из Катовице, Вилимовский еще до войны называл себя "сначала силезцем", а уже затем поляком - эдакий прототип будущего "народа Донбасса".

Сбоорная Польши в 1936 году. Фото: NAC/Datka Czesław

Юношей он успел поиграть за клуб местных немцев "Каттовиц", но когда тот начал уступать поддерживаемому властями "Руху" из Хожува, то перешел туда. Никаких принципов - только личная выгода.

Когда в "Рухе" Вилимовского начали называть на польский манер "Ежи" - он и этому не сопротивлялся. Кубки и трофеи сыпались один за другим; в чемпионате бомбардир забил 112 голов в 86 матчах - в общем, твердая заявка на статус легенды, которой мешала только одна мелочь - Ежи любил выпить.

Не сказать, чтобы это мешало ему доминировать в лиге, но однажды Эрнест таки перебрал. Дело было в 1936 году; "Рух" уже гарантировал себе титул, и команда перед последним туром крепко это отметила. В итоге на поле "звезды" еле ползли и проиграли 0:9, а Вилимовского в наказание выкинули из состава на берлинскую Олимпиаду.

Скандал стоял страшный. Уже в первом туре следующего сезона Ежи забил трижды и после каждого гола кричал стадиону:

"Это алкаш столько забивает! Запишите это и передайте в Варшаву, пусть они знают!"

***

В общем, он был как довоенный Марадона - гений на поле, но без царя в голове.

Возможно, Ежи так бы и остался местечковым героем, забивавшим по 7-10 голов в глубинке, если бы не два исторических матча.

Первый - 1/8 финала чемпионата мира-1938 против Бразилии. Вилимовскому противостоял сам "Черный бриллиант" Леонидас - акробат, изобретший удар в падении через себя. И это была битва, достойная финала.

Трижды выводил Леонидас своих вперед, и трижды Вилимовский сравнивал счет. В итоге все решило качество партнеров - у бразильцев оно оказалось выше. Ежи не сдался и в добавленное время оформил покер плюс заработал еще пенальти, однако "Селесао" все равно победили 6:5.

Между прочим, это был первый покер в истории мундиалей. Шокированные бразильцы пригласили Ежи к себе, и когда все напились, поляк снял ботинок, заставив всех ахнуть - на правой ноге у него было шесть пальцев!

Говорят, такая аномалия встречается раз на 2 млн человек - отчасти благодаря ей удар у Ежи был нечеловеческой силы. Впрочем, на точность он предпочитал бить с левой.

Фото: NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

Другой исторический перфоманс - товарняк против Венгрии, в котором поляки уступали 0:2, но затем Вилимовский оформил хет-трик и заработал пенальти. Публика была в экстазе - она еще не знала, что до начала Второй мировой оставалось ровно 4 дня.

***

После таких выступлений каждый сорванец хотел автограф от Ежи, все мечтали с ним познакомиться. А он выбрал Volksdeutsche.

Как у сына немца у него было такое право и, как справедливо отмечает Богдан Томашевский, "слово предатель не совсем уместно, но, учитывая судьбы его партнеров по сборной и Армии Крайовой, отказаться от него нелегко".

В 1941-42 годах Вилимовский забил 13 голов в 8 матчах за Третий Рейх. Дальше у немцев просто закончились сателлиты, и играть стало не с кем.

В это же время других польских героев ЧМ-38 разбросало кого куда. Юзеф Корбас пережил Освенцим и Заксенхаузен; Эдмунд Гимза и Вильгельм Гура были призваны в Вермахт, но дезертировали и присоединились к корпусу генерала Андерса; туда же, но через Венгрию попал Антонин Галецкий; Антонин Лыко был расстрелян в Освенциме за подготовку восстания.

Вилимовский (второй справа) в сборной Германии, Фото: PAP/ автор неизвестен

Большинство команды после Войны вернулось домой - даже те, что воевали в частях западных союзников. Коммунистические власти некоторое время их вызывали на допросы, но в итоге не репрессировали - во многом из-за высоченной популярности экс-футболистов среди простого народа.

Вилимовского же ждала совсем другая судьба.

***

После 8 матчей с черным орлом на груди дорога домой была закрыта, так что несколько лет он играл за еду и выпивку в небольших поселках.

Внимания не искал - особенно до 1948-го, когда ему удалось проехать из советской зоны оккупации в будущую ФРГ. Там вздохнул спокойнее, но это не была жизнь звезды футбола. Ежи работал то грузчиком, то клерком, по выходным тренируя любительскую команду.

Единственный раз он попытался поговорить с бывшими знакомыми на ЧМ-74, когда после матча Польши с ФРГ подошел к тренеру "Кадры" Казимежу Гурскому, которого хорошо знал еще по довоенным временам. Уроженец Львова был предельно сдержан.

- Господин Вилимовский, если вы ни в чем не виноваты, почему же тогда не вернулись в Польшу?

- Я очень сильно боялся.

Гурский, закончивший войну в составе 1-го резервного полка Армии Людовой, развернулся и пошел в раздевалку.

***

Чтобы кто не говорил, предательство и трусость не имеют срока давности.

Когда в 1995 году руководство "Руха" пригласило Вилимовского на 75-летие со дня основания клуба, он получил сотни писем с угрозами, и в итоге приехать не рискнул.

Еще через два года, когда великого бомбардира не стало, польская федерация футбола даже не прислала делегацию на похороны. Немецкая, впрочем, тоже. Время от времени могилу посещают ультраправые фанаты - и это все.

Быть "силезцем" в эпоху, когда следовало четко выбрать между немцами и поляками, оказалось вовсе не так выгодно, как себе представлял Вилимовский.