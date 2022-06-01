Шотландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча квалификации на ЧМ-2022

Журналисты UA-Футбол прокомментируют полуфинальный поединок отбора на Мундиаль в Катаре между сборными Шотландии и Украины.

"Мы будем самой ненавистной командой в мире, если победим в среду". Так сказал менеджер "тартановой армии" Стивен Кларк и где-то с ним трудно не согласиться. Тем не менее, не нужно думать, что хозяева "Хэмпден Парк" не будут решать свои задачи – еще как будут! Смогут ли "сине-желтые" подарить праздник в трудный для своей страны момент? На кого сделает ставку Александр Петраков? Попадет ли в стартовый состав Михаил Мудрик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 июня – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Режиссер трансляции: Егор Старков