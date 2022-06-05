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Уэльс - Украина 1:0. Трагедия одного капитана

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Автогол Ярмоленко решил судьбу путевки на Мундиаль

Уэльс - Украина 1:0. Трагедия одного капитана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитанская повязка - не просто красивая штука на руке игрока. Это ответственность, особенно когда тебя выбирают вожаком в национальной сборной. В матче Уэльс - Украина, который решал судьбу последней европейской путевки на Чемпионат мира 2022, оба капитана были чем-то схожи. Андрей Ярмоленко и Гарет Бэйл... Оба ни разу не играли на ЧМ, оба любят правое крыло в атаке, оба получали мало времени в своих клубах, оба их покинули летом и у обоих клубная карьера вызывает вопросы, а местами и разочарование. Но также важно, что и Андрей, и Гарет - самые яркие футболисты в своих сборных. Они умеют тащить, умеют забивать в наиболее важные моменты. Бэйл недавно отгрузил два в ворота Австрии, Ярмола забил первый против шотландцев. Как вы понимаете, оба вышли в старте и на сегодняшний поединок.

Выбор Петракова и Пейджа в принципе не должен был удивлять, особенно если вы читали наш анонс к поединку. Александр Васильевич не сделал ни одного изменения после игры с Шотландией, что с одной стороны - верный шаг, с другой - рискованный. Не забывайте об огромной паузе, через которую прошли многие футболисты сборной. А тут такие нагрузки. У Уэльса обратная ситуация - в Лиге Наций против Польши играл в основном дубль, а потому Бэйл, Рэмси, Уильямс, Дэвис и остальные были свеженькими и готовыми к свершениям. Да и стадион спел гимн хозяев так, что невольно по коже пошли мурашки. В общем, "сине-желтые" оказались в настоящем драконьем логове и выйти оттуда можно было только в качестве победителя.

Как и в поединке в Глазго, в первом тайме Украина снова смотрелась лучше. Несмотря на плохие погодные условия (читай дождь), национальная сборная неплохо держала мяч и смогла за 45 минут создать несколько потенциально голевых моментов. Но не везло. Был выход Яремчука после классной диагонали от Забарного, был сумасшедший момент Цыганкова, когда Виктор вышел под углом на Хеннесси и плохо пробил правой ногой. Нерабочей правой ногой. Приплюсуйте сюда 2-3 выстрела издали от Зинченко. В общем, моменты были, а голов нет.

А вот у Уэльса ситуация была обратной. Команда Пейджа смотрелась менее убедительно, но сумела воспользоваться стандартом для того, чтобы открыть счет. Помните наше начало о двух капитанах? Во время гола история получила свое развитие. Бэйл принялся исполнять стандарт, навесил в штрафную, а там Ярмоленко, пытаясь сферу перехватить, срезал её в свои ворота... Радость для первого и трагедия для второго. Такие разные эмоции капитанов.

И до, и после пропущенного Украина вела игру в первом тайме, и как мы уже писали выше, могла забивать. Был и спорный момент в штрафной валлийцев, когда по ноге получил Ярмоленко - ВАР сказал, все чисто. Спорно. А вот вторая половина началась для гостей нервно. Уэльс забрал инициативу, и после быстрого выпада по левому флангу имел шанс увеличивать преимущество. Уильямс классно прострелил, а Рэмси ужасно пробил. Не забил в финале ЛЕ, не забил и сегодня. Его право. Правда Украина быстро пришла в себя, закрыв соперника в районе штрафной. Началась осада ворот Хеннесси, но круглый за линию лететь не хотел. Ни после удара Цыганкова, ни после рикошета от Яремчука.

Можно сказать, что в ключевые эпизоды матч фортуна к Украине повернулась спиной (если не сказать чуть грубее). С другой стороны, Уэльс отвечал редко, но метко. Была штанга у свежего Джонсона, был сейв Бущана после голевого момента у Бэйла. Итоги будут подводиться на следующий день, когда эмоции спадут. Сейчас же констатируем не самый приятный факт: Украина проигрывает Уэльсу на выезде и пропускает Чемпионат мира в Катаре. Увы.

А Уэльс пишет историю и сыграет на Мундиале впервые за 64 года. Возможно, сегодня украинская сборная спасла Гарета Бэйла от досрочного выхода на футбольную пенсию. Шанс сыграть на Чемпионате мира валлиец точно не упустит.

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, финал
5 июня, Кардифф, Стадион "Кардифф Сити"
Уэльс - Украина 1:0
Гол: Ярмоленко 34 (аг)
Уэльс: Хеннесси - Родон, Ампаду, Дэвис - Робертс, Аллен, Рэмси, Уильямс (Норрингтон-Дэвис 90+3) - Бэйл (Уилсон 82), Мур, Джеймс (Джонсон 71)
Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Сидорчук 69), Малиновский (Шапаренко 69), Зинченко - Ярмоленко, Яремчук (Довбик 77), Цыганков (Мудрик 77)
Предупреждения: Джеймс 3, Аллен 3 - Миколенко 32, Мудрик 90+4

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Уэльс
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Комментарии (109)
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Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:31
Ярмоленко нах со сборной - а зеленского нах с президенства ))
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0
-1
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Romerik (YNWA)
05.06.2022 в 21:33
Радикал
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.06.2022 в 21:27
В ключові моменти, коли треба було забивати, не вистачило майстерності. От чому наші провідні гравці не попадають в основу в хороших клубах. Мало було, як на мене, загострюючих проходів і передач. Мудрика треба було раніше випускати. Тим не менше, тренерському штабу треба дати можливість продовжувати працювати і будувати команду з молодими. Уельс гірше виглядав і з австрійцями, і з нами. Але так буває.
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0
0
Skaut (Odessa)
05.06.2022 в 21:24
Поражение имени Петракова! Ярмоленка после автогола нужно было на второй тайм не выпускать:психологическая травма плюс неспособность играть все 90 минут. И поздние замены Мудрика и Довбика, людям просто недостаточно 15 минут игрового времени ! Короче, невезение и неспособность на подвиг!
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0
-1
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hoy (Київ)
05.06.2022 в 21:23
Кривоногому Яремчуку надо было забивать с 2 метров а не бить на угловой
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0
0
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hoy (Київ)
05.06.2022 в 21:21
Надо больше было пол 2 тайма мяч катать в центре поля и назад отдават время было дохера.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
05.06.2022 в 21:19
В рівній грі часто перемагає ФОРТУНА! А далі... нюанси! Вічний переляк тренерів варіювати складом не дивлячись, що другий матч за тиждень наші гравця часто не витягують! І знов не міняємо склад! Ярмоленко на "важких" ногах невдало відбиває м'яч. Потім намагається хоч якось виправитися... навіть "формальний фол" перетворити в пеналь... Утім судді не повелись. Був ще шанс судді проявити лояльність і до нас нагородивши захисника господарів другою жовтою за удар ліктем у голову, як до цього за подібні дії отримав картку Миколенко... Але і тут суддя не став робити свій вклад у долю матчу. Тому все по ділу, кому більш повезло, той і переміг!
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+2
-1
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Дoбрый (землянин)
05.06.2022 в 21:19
С таким дебильным форматом переходных игр сборная Украины никогда не выйдет на ЧМ. Ну, а первое место в группе она тоже никогда не займёт, слабовата для этого. Спасибо за Шотландию ребята. Петракову тоже спасибо. Чуть-чуть не хватило... Его надо оставить в сборной однозначно. Блъ, ну почему не били издалека всю игру, ну?
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+3
-1
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Spokoyno (Київ)
05.06.2022 в 21:23
А П... за що за те що не послухався мене А тупо сподівався на наших легіонерові? Хоч тут провал у лаві... Всі тренера довіряють лише 10 максимум 12 польовим гравців, бо на інших зовсім мало сподіваються.
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0
0
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NORDOS
05.06.2022 в 21:23
шо ти верзеш, барселох? ти на кабачку будеш сидіти до кінця своїх років та твоя барса ніколи вже не виграє ЛЧ. а в збірної України все ще попереду!
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0
0
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:17
Петраков сцыкло - побоялся убрать мажоров ярмолу и черепаху яремчука
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+1
-7
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:17
Ярмола калека старый уже куда оно лезет в сборную
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0
-6
Ragnar_777 (Винница)
05.06.2022 в 21:16
Дякую збірній України за емоції , вітаю Уэльс з перемогою.
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+5
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.06.2022 в 21:13
Дякуємо хлопці за гру ! Дякуємо за мужність та відвагу, за те, що не зробила б ні одна збірна світу в цих умовах ! Ми дякуємо Вам за ту радість та ті переживання, які трохи відвалікли нас від війни ! Футбол -- це всього лиш вид спорту, де бувають перемоги та поразки...Ви молодці, бились за себе й за країну до останньої секунди ! Перемоги попереду ! Попереду і головна перемога -- над фашистською ордою !!!
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+5
-2
Петро Прутень (Львів)
05.06.2022 в 21:13
Ну що ж, Бейли заслужено їдуть в пустелю грати ЧС. А ми надіємося на краще. Слава Україні!
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0
-4
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Дoбрый (землянин)
05.06.2022 в 21:22
Та такая себе заслуга...
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+1
0
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Romerik (YNWA)
05.06.2022 в 21:28
Бейл ЗАСЛУЖЕНО іде нах*й!! А Уельс ПРОСТО їде в Катар. Вот такий парадоксАле казати що заслужено, це абсолютна дічь...
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+1
0
Serhio79 (Kyiv)
05.06.2022 в 21:12
Коли побачив стартовий склад наших (а він був такий же, як і на Шотландії) - стало зрозуміло, що не пройдемо:-(Жодних тактичних несподіванок для суперника, виглядали дещо втомленими, без свіжості, явно напрошувалась ротація. Як варіант - Мудрик в старті, та хтось свіжий у захисті.Шкода дуже Ярмоленко, то мабуть шанс Андрія зіграти у фінальній стадії Чемпіонату Світу...І нащо йому було вистрибувати на той штрафний?!
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.06.2022 в 21:25
Виносив м'яч... Проте вдало це зробити сил не вистачило.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
05.06.2022 в 21:10
Сразу было видно, игра не пошла. Уельс полностью контролировал. Но, сборной все равно плюс, молодцы!!! Так бывает, мы команда!!!
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+3
-2
Caballero (DC)
05.06.2022 в 21:09
Менше з тим. Шкода, але без розпачу. Ця збірна заслуговувала потрапляння на ЧС. Сьогодні головне - фронт.
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+7
-2
Одіссей (Донецьк)
05.06.2022 в 21:08
Не судьба! Ну не выигрывала эта сборная ни разу два матча подряд. Достоино но не судьба! Счастье было так близко...если бы мы сравняли счет то вышли....но! Все равно наши молодцы!
Ответить
+4
0
Caballero (DC)
05.06.2022 в 21:09
Щастя дууууже давно було так близько.
Ответить
+2
0
Одіссей (Донецьк)
05.06.2022 в 21:16
Ну по идеи как и в 2013 году, да и в 2009 году тоже. Но вот последний шаг именно на ЧМ как то не задается. К сожалению(
0
0
Serhio79 (Kyiv)
05.06.2022 в 21:20
В 2015 в Маріборі все склалося...
0
0
Одіссей (Донецьк)
05.06.2022 в 21:26
Я же говорю на ЧМ( В Мариборе был отбор на ЧЕ.
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
05.06.2022 в 21:08
І ще тим хто тут дуже обурений: давайте вчитись бути чесними і справедливими. Хлопці старались, це було видно. Якби не старались, тоді можна було б щось казати. Це ж тільки гра..
Ответить
+6
0
androma (Вересневе)
05.06.2022 в 21:08
По ударам в створ воріт скоріш за все ніякої переваги в України немає
Ответить
+1
-1
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
05.06.2022 в 21:10
Шта? Ти статистику бачив?
Ответить
+2
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.06.2022 в 21:15
Кроме удара Довбыка, там и вспомнить нечего.
0
0
Alex-696 (Немирів)
05.06.2022 в 21:11
На 80-й хвилині було 3-6 в ствір на нашу користь.
Ответить
0
0
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
05.06.2022 в 21:13
А закінчилось 3-9
+1
0
d3r4gv
05.06.2022 в 21:08
Ребта, не дурите. У нас война. Нам не нужен этот ЧМ. Поэтому нужно сказать спасибо Уэльсу.
Ответить
+3
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 21:10
по-мужски, уэльс должен выступить с предложением выставить на чм СОВМЕСТНЫЙ СОСТАВ УЭЛЬС+УКРАИНА! это было бы круто!
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
05.06.2022 в 21:11
Це з області фантастики, зрозуміло)
+2
0
Caballero (DC)
05.06.2022 в 21:10
Саме так. І Скоттам, і валлійцям подякувати.
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 21:08
вопрос: показывал ли шац на свисток перед штрафным, когда зина забил?
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+2
0
Юрий Юрченко (Днепр)
05.06.2022 в 21:08
Всю команду отправить на фронт!
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+3
-4
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NORDOS
05.06.2022 в 21:07
лаос - прошмандовка барселонська
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-2
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.06.2022 в 21:07
Це скоріше трагедія недолугого тренера. А Ярмола рятував як міг команду від гола. Чи журнашлюхам критикувати Петракова заборонили? І цій команді Буяльський точно був би зайвий? Все ж таки кращий півзахисник УПЛ...
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+5
-4
Петро Прутень (Львів)
05.06.2022 в 21:09
А у чому недолугість? Просвіти нас)
Ответить
+2
-3
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.06.2022 в 21:13
Вас? Зніми корону.
+1
-2
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:15
Ярмола калека старый уже куда оно лезет в сборную
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+2
-2
Петро Прутень (Львів)
05.06.2022 в 21:21
Недолугий твій коментар, псевдофанате! Не позор місто Хмельницький! Петраков прийняв Збірну в руїнах після великих макаронів-тренерів...Зробив все, що міг у такій ситуації.. Дядько - чемпіон Світу і ним залишиться !
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0
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
05.06.2022 в 21:07
Играли нормально, моменты, перспективная молодёжь, всё будет Украина!
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+4
0
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:11
ты идиот следующий чемпионат Мира будет через 4-е года такого шанса не будет комнады левые
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+1
-2
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
05.06.2022 в 21:14
А ты женщина...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 21:06
мудрика и довбика нужно было ставить против вальсов В СТАРТЕ!
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+5
-2
kapello (Луганск)
05.06.2022 в 21:06
надо було грати хоча б в Варшаве
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+1
-1
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:06
ты идиот мачт был заранее утвержден
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.06.2022 в 21:05
Эй, фанаты реала... Целуйте во все части тела своего реаловского арбитра - матео Колхоза... Позор!
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-6
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hrdhrd (Украина)
05.06.2022 в 21:08
Иди своего путалонского Овребе целуй и Айтекина, бестрофейный
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-2
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Дoбрый (землянин)
05.06.2022 в 21:05
Дождь всё нам испортил, увы. На мокром поле ноги забились, скорость пропала. Жаль. Ничего в этом Уэльсе особенного не было, даже в Бейле. Ну и в будке сидели слепые пи@арасы...
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-4
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NORDOS
05.06.2022 в 21:14
коли вони сидять в будці на спотіфай, то ти це називаєш "благоволєнієм", барсолошара ти двулічна колаборантська
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0
-1
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:04
петраков тупорылый какого хрена ставить в состав этих бесполезный черепах ярмолу и яремчука
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+2
-6
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
05.06.2022 в 21:24
Это футбол, Ярмола тянул всю команду в предыдущих играх, Яремчук это вопрос, тем не менее Петраков здесь вообще не причем, вы футбол вообще смотрели? Там тотальная не пруха была, они создали огромное количество моментов, а валийцы забили дурачка, значит тактика здесь не причем, такое к сожалению в футболе не редкость, вспомнить только недавний финал лиги чемпионов, где Ливерпуль
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0
0
Kostyacat (Харків)
05.06.2022 в 21:04
Програли , буває, но якого хіра ми повинні грати обидва матчи на виїзді..дибільна система з одного матчу, якщо вже він один, то нафіга перевагу комусь віддавати, хай грають на нейтральному полі
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+4
-2
vorofan (Житомир)
05.06.2022 в 21:04
Ну шо, так буває що не наш день, плюс Петраков накосячив. Маліну, у якого нічого не виходил ще в першому таймі треба було мінять. Замість того щоб поміняти Ярмолу, в якого гра не пішла, він міняє Циганкова, в якого трохі гра йшла. Короче, вже після цієї гри треба подякувати Пктракова, Ярмолу, Сидора, Стьопу, і побажати їм всього найкращого надалі, але вже поза збірною.
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+6
-1
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:06
ярмола на-х яремчук на запас петраков до свидания сплавил команду
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+1
-2
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hrdhrd (Украина)
05.06.2022 в 21:13
Ладно уж, когда Ярмола мастерски открыл счет с Шотландией и по сути обеспечил нам комфортное течение матча, что-то на пенсию его не отправляли, а тут началось. Ну срезался мяч, бывает, моментов отыграться тоже было много. Не повезло
+1
0
Ol-g (Одесса)
05.06.2022 в 21:04
Непогано грали. Хай це надихає. Відразу було зрозуміло, що ми навряд чи пройдемо. Неважливо, коли б програли. Петракова не обов`язково потрібно змінювати, хоча Ребров там піариться. Дощ і сніг завжди не за нас. Переказуйте гроші армії, знаходьте облігації. Слава Україні!
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+6
-1
Лекарь (село Дарница)
05.06.2022 в 21:10
Так, ви правильно кажете. Я, як побачив, що в Кардифі йде дощ, одназу згадав гру на Євро 2016, коли нам треба було перемагати іншу британську команду, Північну Ірландію. Тоді погода була проти нас, ми програли ту гру, втратили усі шанси на вихід. Нажаль, справді, дощ та сніг проти нас
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+1
0
Ol-g (Одесса)
05.06.2022 в 21:22
Ще був сніг, коли Захович забивав.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 21:12
Відразу було зрозуміло, що... как раз играть-то и можно было спокойно!
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+1
0
Ol-g (Одесса)
05.06.2022 в 21:24
Після жеребу вважав, що у нас вочевидь менше 50 відсотків. Так що Україну повинна надихати саме добра гра наших хлопців.
0
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.06.2022 в 21:04
Жаль, что сказать.
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+2
0
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:03
Ярмоленко просто ПОДЛЕЦ он явно не в форме но постоянно лезет в состав
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+2
-10
metall5291 (Kharkiv)
05.06.2022 в 21:03
Обыграть подряд две британские команды - это надо быть Мадридским Реалом. (Он, правда смог даже три). Жаль, конечно, но отчаиваться не будем. Слава Украине.
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+8
-1
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hrdhrd (Украина)
05.06.2022 в 21:07
Ну остановка чемпионата конечно на пользу не пошла. Так что Шотландия, что Уэльс, разницы между ними особо не было, но физухи не хватило. Все равно молодцы
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+2
0
Sessinjo (Мукачево)
05.06.2022 в 21:10
На черзі Ірландія
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+1
0
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scorpius (Ck)
05.06.2022 в 21:03
Не в этот раз. Играли не плохо, но нужно забивать.
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+2
-1
Alex-696 (Немирів)
05.06.2022 в 21:03
Як на мене, то заміни треба було робити хвилині на шестидесятій, а не так пізно.
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+6
0
vorofan (Житомир)
05.06.2022 в 21:07
на 46-ій
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+1
0
Serhio79 (Kyiv)
05.06.2022 в 21:15
Одним і тим же стартовим складом виграти 2 матчі поспіль на виїзді - архіскладно... Напрошувалась хоч би мінімальна ротація...Мудрик або Шапаренко в старті ...
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0
0
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Brian Cohen (Дніпро)
05.06.2022 в 21:02
КОМУ НЕ ПОВЕЗЛО В ФУТБОЛІ - ПОВЕЗЕ НА ПОЛІ БОЮ! Це я сам придумав.
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+3
-3
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Brian Cohen (Дніпро)
05.06.2022 в 21:02
КОМУ НЕ ПОВЕЗЛО В ФУТБОЛІ - ПОВЕЗЕ НА ПОЛІ БОЮ! Це я сам придумав.
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
05.06.2022 в 21:01
Хочется написать много. Но, буду краток: кривоногие ур@ды.
Ответить
+1
-10
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
05.06.2022 в 21:01
Ну шо, вже можна задавати незручні питання? Так де, сцка, Буяльський? Він би був тут недоречніший за Шапаренка або гірша заміна Малиновському або Зінченко? Давай, Петраков, да свіданія
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+7
-6
C_Ballack (Днепр)
05.06.2022 в 21:08
Гірше, коли і третій коуч відмовиться від нього, ото буде хохма.
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
05.06.2022 в 21:26
А чего ти після матчу з Шотландіею таке питання не ставив? Язик в гузно заліз?
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
05.06.2022 в 21:01
Казка закінчилась, на жаль. Але все ж таки, нам зараз головне інша перемога. Хлопцям респект, ви молодці. Ярмола не засмучуйся, таке буває. Ти справжній капітан. Все буде добре.
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+7
-1
Veminal (Киев)
05.06.2022 в 21:08
Ярмола споавил комналду буратино кончене
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0
-4
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Zidane5 (Одесса)
05.06.2022 в 21:00
Циганков - Лев матчу!
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+1
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
05.06.2022 в 21:04
Пердоленко - лев матчу
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0
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 21:04
л*о*х матчу
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+1
-4
Jovan Markoski
05.06.2022 в 21:00
Шо там Петраков говорил? Что игроки могут ехать работать к женам в постель? Пусть едут...
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+5
0
Serhio79 (Kyiv)
05.06.2022 в 21:16
Ще 3 матчі ЛК за найближчі 10 днів...
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0
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Romerik (YNWA)
05.06.2022 в 21:00
Образливо, але якщо програвати, то тільки так. За збірну не СОРОМНО. Сьогодні ми були кращі за грою. Автогол...ну таке буває. Лаос - ТИ П*ДАРАС. Орки - сос*ть Х*Й. Слава Україні!!! Дякую за увагу!
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+9
-1
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Руська (Лубны)
05.06.2022 в 21:00
Петраков на вихід.
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+4
-6
Лекарь (село Дарница)
05.06.2022 в 20:59
1. коли тут арбітра назвали фартовим, я подумав, що він не дуже фартовий, ніколи він мені не подобався. 2. коли Левченко тут казав, що Вельс ми пройдемо і грати з ним легше, я подумав, що з Левченка поганий експерт. 3. нажаль, погода була погана, а фарт та вдача сьогодні від нас відвернулись...
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 21:00
левченко - не эксперт
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
05.06.2022 в 21:04
Його думка подавалася, як експертна. Хоча так, він не експерт, він бовдур, *удак
+1
0
Зритель (Харьков)
05.06.2022 в 21:02
Такі ігри граються до голу. Не шукайте логіки у футболі.
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0
-1
Serhio79 (Kyiv)
05.06.2022 в 21:18
Не факт. Пенальті міг все змінити
0
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Romerik (YNWA)
05.06.2022 в 21:31
Тут мав бути рахунок мінімум 2-2. Але, але... Таке буває
0
0
Serhio79 (Kyiv)
05.06.2022 в 21:18
Україна-Сербія 5:0Україна-Туреччина 2:0.Обидва судив Лахос.Це найбільш знакові. Решту не пам'ятаю
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.06.2022 в 20:58
Физрук в штаны наложил, люди не восстановились, он тот же состав ставит.
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+2
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2022 в 20:58
шац - пидр!
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+4
-1
Olеgуurсhak (Xмельницький )
05.06.2022 в 21:00
Яке пенальті, протріть очі, це ж не Євробачення!
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+2
-9
Саша Махоуни
05.06.2022 в 20:58
Зинченко-ТОП!!!
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+2
-2
Olеgуurсhak (Xмельницький )
05.06.2022 в 20:58
Я ж казав, що Уельс виграє. Моя дупа ще жодного разу мене не підводила!
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+1
-5
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
05.06.2022 в 20:59
Сколько поставил? На квартиру хватит?
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+2
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
05.06.2022 в 21:08
Ні, у Польщі квартири дорогі. Середня вартість однокімнатної квартири у Польщі – від 200 тис. злотих. Мені мій зад дорожчий
0
-1
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
05.06.2022 в 21:04
Дупа ні разу не підводила? А скільки разів тебе в неї іпали?
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+1
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
05.06.2022 в 21:15
Менше ніж тебе
0
0
seroshan (Киев)
05.06.2022 в 20:57
Ярмоленко на пенсию, Петракова в Колос.
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+2
-7
balamyt (Boston)
05.06.2022 в 21:22
Игра СБУ мне понравилась...Закономерно бы был результат 1-1 ..а там ..кому повезет..Петраков на своем месте..,но замены просились раньше..т.к. чувствовалось зам.темпа и усталось..а нужно было нагретать и чеще бить по воротам..гол назревал..но вратарь их бвл супер..Верим в СБУ...
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0
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
05.06.2022 в 20:57
Спасибо ребятам. Хорошая игра. Зачем ВАР
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+7
-1
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Динамо-машина (Киев)
05.06.2022 в 20:57
Больно...
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+6
-1

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