Уэльс - Украина 1:0. Трагедия одного капитана

Капитанская повязка - не просто красивая штука на руке игрока. Это ответственность, особенно когда тебя выбирают вожаком в национальной сборной. В матче Уэльс - Украина, который решал судьбу последней европейской путевки на Чемпионат мира 2022, оба капитана были чем-то схожи. Андрей Ярмоленко и Гарет Бэйл... Оба ни разу не играли на ЧМ, оба любят правое крыло в атаке, оба получали мало времени в своих клубах, оба их покинули летом и у обоих клубная карьера вызывает вопросы, а местами и разочарование. Но также важно, что и Андрей, и Гарет - самые яркие футболисты в своих сборных. Они умеют тащить, умеют забивать в наиболее важные моменты. Бэйл недавно отгрузил два в ворота Австрии, Ярмола забил первый против шотландцев. Как вы понимаете, оба вышли в старте и на сегодняшний поединок.

Выбор Петракова и Пейджа в принципе не должен был удивлять, особенно если вы читали наш анонс к поединку. Александр Васильевич не сделал ни одного изменения после игры с Шотландией, что с одной стороны - верный шаг, с другой - рискованный. Не забывайте об огромной паузе, через которую прошли многие футболисты сборной. А тут такие нагрузки. У Уэльса обратная ситуация - в Лиге Наций против Польши играл в основном дубль, а потому Бэйл, Рэмси, Уильямс, Дэвис и остальные были свеженькими и готовыми к свершениям. Да и стадион спел гимн хозяев так, что невольно по коже пошли мурашки. В общем, "сине-желтые" оказались в настоящем драконьем логове и выйти оттуда можно было только в качестве победителя.

Как и в поединке в Глазго, в первом тайме Украина снова смотрелась лучше. Несмотря на плохие погодные условия (читай дождь), национальная сборная неплохо держала мяч и смогла за 45 минут создать несколько потенциально голевых моментов. Но не везло. Был выход Яремчука после классной диагонали от Забарного, был сумасшедший момент Цыганкова, когда Виктор вышел под углом на Хеннесси и плохо пробил правой ногой. Нерабочей правой ногой. Приплюсуйте сюда 2-3 выстрела издали от Зинченко. В общем, моменты были, а голов нет.

А вот у Уэльса ситуация была обратной. Команда Пейджа смотрелась менее убедительно, но сумела воспользоваться стандартом для того, чтобы открыть счет. Помните наше начало о двух капитанах? Во время гола история получила свое развитие. Бэйл принялся исполнять стандарт, навесил в штрафную, а там Ярмоленко, пытаясь сферу перехватить, срезал её в свои ворота... Радость для первого и трагедия для второго. Такие разные эмоции капитанов.

И до, и после пропущенного Украина вела игру в первом тайме, и как мы уже писали выше, могла забивать. Был и спорный момент в штрафной валлийцев, когда по ноге получил Ярмоленко - ВАР сказал, все чисто. Спорно. А вот вторая половина началась для гостей нервно. Уэльс забрал инициативу, и после быстрого выпада по левому флангу имел шанс увеличивать преимущество. Уильямс классно прострелил, а Рэмси ужасно пробил. Не забил в финале ЛЕ, не забил и сегодня. Его право. Правда Украина быстро пришла в себя, закрыв соперника в районе штрафной. Началась осада ворот Хеннесси, но круглый за линию лететь не хотел. Ни после удара Цыганкова, ни после рикошета от Яремчука.

Можно сказать, что в ключевые эпизоды матч фортуна к Украине повернулась спиной (если не сказать чуть грубее). С другой стороны, Уэльс отвечал редко, но метко. Была штанга у свежего Джонсона, был сейв Бущана после голевого момента у Бэйла. Итоги будут подводиться на следующий день, когда эмоции спадут. Сейчас же констатируем не самый приятный факт: Украина проигрывает Уэльсу на выезде и пропускает Чемпионат мира в Катаре. Увы.

А Уэльс пишет историю и сыграет на Мундиале впервые за 64 года. Возможно, сегодня украинская сборная спасла Гарета Бэйла от досрочного выхода на футбольную пенсию. Шанс сыграть на Чемпионате мира валлиец точно не упустит.

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, финал

5 июня, Кардифф, Стадион "Кардифф Сити"

Уэльс - Украина 1:0

Гол: Ярмоленко 34 (аг)

Уэльс: Хеннесси - Родон, Ампаду, Дэвис - Робертс, Аллен, Рэмси, Уильямс (Норрингтон-Дэвис 90+3) - Бэйл (Уилсон 82), Мур, Джеймс (Джонсон 71)

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Сидорчук 69), Малиновский (Шапаренко 69), Зинченко - Ярмоленко, Яремчук (Довбик 77), Цыганков (Мудрик 77)

Предупреждения: Джеймс 3, Аллен 3 - Миколенко 32, Мудрик 90+4