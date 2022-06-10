  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Эквадор не отстранят от чемпионата мира в Катаре. ФИФА отклонили заявление Чили
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эквадор не отстранят от чемпионата мира в Катаре. ФИФА отклонили заявление Чили

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Ни Италии, ни Чили, похоже, на ЧМ не будет

Эквадор не отстранят от чемпионата мира в Катаре. ФИФА отклонили заявление Чили

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение в деле о дисквалификации Эквадора с чемпионата мира в Катаре, в связи с подделкой свидетельства о рождении защитника Байрона Кастильо.

"Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон и рассмотрев все доведенные до его сведения элементы, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение закрыть дело, возбужденное против FEF", – говорится в официальном заявлении на сайте организации.

Сборная Чили ещё может оспорить это решение в апелляционном комитете ФИФА в течении 10 дней.

Ранее сборная Чили обратилась в ФИФА, требуя исключить эквадорцев, утверждая, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец.

Читайте такжеЮрист Чили предоставил доказательства, что свидетельство о рождении футболиста Эквадора подделано

В случае исключения Эквадора на турнир попала бы именно сборная Чили, в матчах с которой выступал защитник. В этих встречах команде могли бы быть присуждены технические поражения и Чили заняла бы место Эквадора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чили Катар Эквадор Чемпионат Мира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fifa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
10.06.2022 в 20:31
Если Эквадор не знал про подделку документов и объективно не мог об этом знать то дисквалификации быть не должно. Только игрок. Если знал или мог знать но не хотел то дисквалифицируется и игрок и команда. Скорее всего не было доведено что Эквадор знал или мог знать.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде