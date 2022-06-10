Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эквадор не отстранят от чемпионата мира в Катаре. ФИФА отклонили заявление Чили
Ни Италии, ни Чили, похоже, на ЧМ не будет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение в деле о дисквалификации Эквадора с чемпионата мира в Катаре, в связи с подделкой свидетельства о рождении защитника Байрона Кастильо.
"Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон и рассмотрев все доведенные до его сведения элементы, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение закрыть дело, возбужденное против FEF", – говорится в официальном заявлении на сайте организации.
Сборная Чили ещё может оспорить это решение в апелляционном комитете ФИФА в течении 10 дней.
Ранее сборная Чили обратилась в ФИФА, требуя исключить эквадорцев, утверждая, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец.
В случае исключения Эквадора на турнир попала бы именно сборная Чили, в матчах с которой выступал защитник. В этих встречах команде могли бы быть присуждены технические поражения и Чили заняла бы место Эквадора.
Популярное сейчас
- Масштаб - катастрофический. Французские СМИ показали массовое захоронение возле Мариуполя
- Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Чемпион Польши объявил о подписании экс-футболиста Динамо
- Определены лучшие игроки сборной Украины в матче с Уельсом
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
Новости по теме
- 23:41 Зарубежные Юрист Чили предоставил доказательства, что свидетельство о рождении футболиста Эквадора подделано
- 07:11 Зарубежные Отбор на ЧМ-2022. Эквадор не смог выйти досрочно, Аргентина портит шансы Колумбии
- 07:51 Зарубежные Отбор на ЧМ. Южная Америка. Суарес прервал плохую серию Уругвая, Аргентина побеждает без Месси