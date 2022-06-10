Эквадор не отстранят от чемпионата мира в Катаре. ФИФА отклонили заявление Чили

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение в деле о дисквалификации Эквадора с чемпионата мира в Катаре, в связи с подделкой свидетельства о рождении защитника Байрона Кастильо.

"Проанализировав заявления всех заинтересованных сторон и рассмотрев все доведенные до его сведения элементы, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение закрыть дело, возбужденное против FEF", – говорится в официальном заявлении на сайте организации.

Сборная Чили ещё может оспорить это решение в апелляционном комитете ФИФА в течении 10 дней.

Ранее сборная Чили обратилась в ФИФА, требуя исключить эквадорцев, утверждая, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец.

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В случае исключения Эквадора на турнир попала бы именно сборная Чили, в матчах с которой выступал защитник. В этих встречах команде могли бы быть присуждены технические поражения и Чили заняла бы место Эквадора.