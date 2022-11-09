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Камавинга пропустит ЧМ. В заявку попадут Упамекано и Ферлан Менди
Инсайды по заявке французов от журналистов
Фото: twitter.com/realmadrid
Полузащитник "Реал Мадрид" Эдуардо Камавинга пропустит чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает журналист ESPN Жюльена Лоренса.
Дидье Дешам не включит 19-летнего футболиста "Реала" в заявку на турнир. Люка Динь из "Астон Вилл" также пропустит чемпионат мира.
Update on Didier Deschamps’ squad for the World Cup: Ferland Mendy, Upamecano and Veretout are in. No Digne or Camavinga. No 8th forward either.— Julien Laurens (@LaurensJulien) November 9, 2022
Точно поедут на турнир, по данным журналиста, крайний защитник "Реала" Ферлан Менди, Дайо Упамекано из "Баварии" и Жордан Верету из "Марселя".
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