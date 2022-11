Камавинга пропустит ЧМ. В заявку попадут Упамекано и Ферлан Менди

Полузащитник "Реал Мадрид" Эдуардо Камавинга пропустит чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает журналист ESPN Жюльена Лоренса.

Дидье Дешам не включит 19-летнего футболиста "Реала" в заявку на турнир. Люка Динь из "Астон Вилл" также пропустит чемпионат мира.

Update on Didier Deschamps’ squad for the World Cup: Ferland Mendy, Upamecano and Veretout are in. No Digne or Camavinga. No 8th forward either.