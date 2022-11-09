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Камавинга пропустит ЧМ. В заявку попадут Упамекано и Ферлан Менди

Чемпионат мира FIFA
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Инсайды по заявке французов от журналистов

Камавинга пропустит ЧМ. В заявку попадут Упамекано и Ферлан Менди

Фото: twitter.com/realmadrid

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Полузащитник "Реал Мадрид" Эдуардо Камавинга пропустит чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает журналист ESPN Жюльена Лоренса.

Дидье Дешам не включит 19-летнего футболиста "Реала" в заявку на турнир. Люка Динь из "Астон Вилл" также пропустит чемпионат мира.

Точно поедут на турнир, по данным журналиста, крайний защитник "Реала" Ферлан Менди, Дайо Упамекано из "Баварии" и Жордан Верету из "Марселя".

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В статье: Катар Ферлан Менди Дайо Упамекано Чемпионат мира 2022 Эдуарду Камавинга
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