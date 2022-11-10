Сборная Камеруна обнародовала состав на чемпионат мира-2022

Национальная сборная Камеруна определилась с заявкой на чемпионат мира-2022 в Катаре. Всего в список вошло 26 игроков.

Вратари: Симон Нгапандуанбю ("Марсель"), Дэвис Эпасси ("Абха"), Андре Онана ("Интер");

Симон Нгапандуанбю ("Марсель"), Дэвис Эпасси ("Абха"), Андре Онана ("Интер"); Защитники: Николя Нкулу ("Арис"), Нуху Толо ("Сиэтл"), Оливье Мбайзо ("Филадельфия"), Коллинс Фай ("Аль-Тай"), Жан-Шарль Кастеллето ("Нант"), Энцо Эбосс ("Удинезе"), Кристофер Ву ("Ренн");

Николя Нкулу ("Арис"), Нуху Толо ("Сиэтл"), Оливье Мбайзо ("Филадельфия"), Коллинс Фай ("Аль-Тай"), Жан-Шарль Кастеллето ("Нант"), Энцо Эбосс ("Удинезе"), Кристофер Ву ("Ренн"); Полузащитники: Оливье Нтчам ("Суонси"), Пьер Кунде ("Олимпиакос"), Мартин Онгла ("Верона"), Самуэль Гуэ ("Мехелен"), Гаэль Ондуа ("Ганновер"), Андре-Франк Замбо-Ангисса ("Наполи");

Оливье Нтчам ("Суонси"), Пьер Кунде ("Олимпиакос"), Мартин Онгла ("Верона"), Самуэль Гуэ ("Мехелен"), Гаэль Ондуа ("Ганновер"), Андре-Франк Замбо-Ангисса ("Наполи"); Нападающие: Муми Нгамале ("Динамо" Москва), Жером Нгом Мбекели ("Апеес"), Жан-Пьер Нсаме ("Янг Бойз"), Жорж-Кевин Нкуду ("Бешикташ"), Венсан Абубакар ("Аль-Насср"), Карл Токо Экамби ("Лион"), Бриан Мбемо ("Брентфорд"), Эрик Шупо-Моттинг ("Бавария"), Кристиан Басогог ("Шэньхуа"), Мару Суаибу ("Котон").

На групповом этапе Камерун сыграет с Швейцарией, Сербией и Бразилией.

Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.



PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022