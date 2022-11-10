  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сборная Камеруна обнародовала состав на чемпионат мира-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Камеруна обнародовала состав на чемпионат мира-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Всего в список вошло 26 игроков

Сборная Камеруна обнародовала состав на чемпионат мира-2022

Фото: voanews

Новина українською

Национальная сборная Камеруна определилась с заявкой на чемпионат мира-2022 в Катаре. Всего в список вошло 26 игроков.

  • Вратари: Симон Нгапандуанбю ("Марсель"), Дэвис Эпасси ("Абха"), Андре Онана ("Интер");
  • Защитники: Николя Нкулу ("Арис"), Нуху Толо ("Сиэтл"), Оливье Мбайзо ("Филадельфия"), Коллинс Фай ("Аль-Тай"), Жан-Шарль Кастеллето ("Нант"), Энцо Эбосс ("Удинезе"), Кристофер Ву ("Ренн");
  • Полузащитники: Оливье Нтчам ("Суонси"), Пьер Кунде ("Олимпиакос"), Мартин Онгла ("Верона"), Самуэль Гуэ ("Мехелен"), Гаэль Ондуа ("Ганновер"), Андре-Франк Замбо-Ангисса ("Наполи");
  • Нападающие: Муми Нгамале ("Динамо" Москва), Жером Нгом Мбекели ("Апеес"), Жан-Пьер Нсаме ("Янг Бойз"), Жорж-Кевин Нкуду ("Бешикташ"), Венсан Абубакар ("Аль-Насср"), Карл Токо Экамби ("Лион"), Бриан Мбемо ("Брентфорд"), Эрик Шупо-Моттинг ("Бавария"), Кристиан Басогог ("Шэньхуа"), Мару Суаибу ("Котон").

На групповом этапе Камерун сыграет с Швейцарией, Сербией и Бразилией.

Читайте такжеИзвестна заявка Швейцарии на ЧМ-2022
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Камерун Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rfi.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде