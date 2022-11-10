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Сборная Камеруна обнародовала состав на чемпионат мира-2022
Всего в список вошло 26 игроков
Фото: voanews
Национальная сборная Камеруна определилась с заявкой на чемпионат мира-2022 в Катаре. Всего в список вошло 26 игроков.
- Вратари: Симон Нгапандуанбю ("Марсель"), Дэвис Эпасси ("Абха"), Андре Онана ("Интер");
- Защитники: Николя Нкулу ("Арис"), Нуху Толо ("Сиэтл"), Оливье Мбайзо ("Филадельфия"), Коллинс Фай ("Аль-Тай"), Жан-Шарль Кастеллето ("Нант"), Энцо Эбосс ("Удинезе"), Кристофер Ву ("Ренн");
- Полузащитники: Оливье Нтчам ("Суонси"), Пьер Кунде ("Олимпиакос"), Мартин Онгла ("Верона"), Самуэль Гуэ ("Мехелен"), Гаэль Ондуа ("Ганновер"), Андре-Франк Замбо-Ангисса ("Наполи");
- Нападающие: Муми Нгамале ("Динамо" Москва), Жером Нгом Мбекели ("Апеес"), Жан-Пьер Нсаме ("Янг Бойз"), Жорж-Кевин Нкуду ("Бешикташ"), Венсан Абубакар ("Аль-Насср"), Карл Токо Экамби ("Лион"), Бриан Мбемо ("Брентфорд"), Эрик Шупо-Моттинг ("Бавария"), Кристиан Басогог ("Шэньхуа"), Мару Суаибу ("Котон").
На групповом этапе Камерун сыграет с Швейцарией, Сербией и Бразилией.
Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.— Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022
PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ
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