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Известна заявка Швейцарии на ЧМ-2022
Мурат Якин рассчитывает на 26 футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин объявил окончательный список игроков, вызванных на ЧМ-2022. В заявку национальной команды на предстоящий турнир вошли 26 футболистов.
- Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" М), Грегор Кобель ("Боруссия" Д), Филипп Кен ("РБ Зальцбург"), Йонас Омлин ("Монпелье").
- Защитники: Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити"), Эрай Джемерт ("Валенсия"), Нико Эльведи ("Боруссия" М), Рикардо Родригес ("Торино"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Сильван Видмер ("Майнц"), Эдимилсон Фернандеш ("Майнц").
- Полузащитники: Гранит Джака ("Арсенал"), Денис Закария ("Челси"), Мишель Эбишер ("Болонья"), Фабиан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттингем"), Ардон Яшари ("Люцерн"), Фабиан Ридер ("Янг Бойз").
- Нападающие: Брил Эмболо ("Монако"), Джердан Шакири ("Чикаго"), Ноа Окафор ("Ред Булл Зальцбург"), Харис Сеферович ("Галатасарай"), Ренато Штеффен ("Лугано"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз"), Джибрил Соу ("Айнтрахт" Ф).
На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Швейцарии сыграет в квартете G с командами Бразилией, Сербией и Камеруном.
Unsere 26 Spieler für die WM— ???????? Nati (@nati_sfv_asf) November 9, 2022
Nos 26 joueurs pour la Coupe du Monde
I nostri 26 giocatori per il Mondiale
Noss 26 giuveders per la WM@FIFAWorldCup #squad #aufgebot #sélection #convocazione#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/hqja5jsKvw
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