Мане точно пропустит первые матчи на ЧМ в Катаре – Федерация футбола Сенегала

Садио Мане пропустит первые матчи чемпионата мира в Катаре, об этом заявил представитель Федерации футбола Сенегала Абдулай Соу. "Это случилось с нами", – приводит его цитату Goal.com.

"Нам придется полагаться на то, что мы сыграем первые игры без Садио, и выиграем без Садио. Потому что у нас есть 25 игроков, кроме Садио. Никто бы этого не хотел, но это то, что случилось с нами", – сказал Соу.

Сенегал сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором.

Первый матч, 21-го ноября, будет против Нидерландов.