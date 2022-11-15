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Мане точно пропустит первые матчи на ЧМ в Катаре – Федерация футбола Сенегала
Серьезная потеря перед сложной группой
Фото: twitter.com/FootballSenegal
Садио Мане пропустит первые матчи чемпионата мира в Катаре, об этом заявил представитель Федерации футбола Сенегала Абдулай Соу. "Это случилось с нами", – приводит его цитату Goal.com.
"Нам придется полагаться на то, что мы сыграем первые игры без Садио, и выиграем без Садио. Потому что у нас есть 25 игроков, кроме Садио. Никто бы этого не хотел, но это то, что случилось с нами", – сказал Соу.
Сенегал сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором.
Первый матч, 21-го ноября, будет против Нидерландов.
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