На стадионах ЧМ-2022 в Катаре могут пить алкоголь только фанаты с билетом за 22,5 тысячи долларов

Продажа алкоголя у стадионов на Чемпионате мира-2022 в Катаре будет останавливаться за три часа до матча и начинаться снова через час после окончания поединков. Об этом сообщает Sky Sports.

К примеру, пиво можно будет купить в точках продаж в вышеупомянутое время по цене 14 долларов за пинту (0,55 литра). Также алкоголь будет доступен в нескольких отдельно выбранных отелях и при просмотре матчей в фан-зонах.

Но если говорить именно об употреблении спиртных напитков на стадионах, то не всем действует запрет. Фанаты с "билетом гостеприимства" смогут употреблять алкоголь во время матчей. Правда, один такой пропуск на поединок Мундиаля стоит ориентировочно 22,5 тысяч долларов.

Отметим, что мировое первенство начнется сегодня, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор.