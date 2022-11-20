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На стадионах ЧМ-2022 в Катаре могут пить алкоголь только фанаты с билетом за 22,5 тысячи долларов
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Getty Images/Global Images Ukraine
Продажа алкоголя у стадионов на Чемпионате мира-2022 в Катаре будет останавливаться за три часа до матча и начинаться снова через час после окончания поединков. Об этом сообщает Sky Sports.
К примеру, пиво можно будет купить в точках продаж в вышеупомянутое время по цене 14 долларов за пинту (0,55 литра). Также алкоголь будет доступен в нескольких отдельно выбранных отелях и при просмотре матчей в фан-зонах.
Но если говорить именно об употреблении спиртных напитков на стадионах, то не всем действует запрет. Фанаты с "билетом гостеприимства" смогут употреблять алкоголь во время матчей. Правда, один такой пропуск на поединок Мундиаля стоит ориентировочно 22,5 тысяч долларов.
Отметим, что мировое первенство начнется сегодня, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор.
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