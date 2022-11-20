 На стадионах ЧМ-2022 в Катаре могут пить алкоголь только фанаты с билетом за 22,5 тысячи долларов ᐉ UA-Футбол
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На стадионах ЧМ-2022 в Катаре могут пить алкоголь только фанаты с билетом за 22,5 тысячи долларов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

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На стадионах ЧМ-2022 в Катаре могут пить алкоголь только фанаты с билетом за 22,5 тысячи долларов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Продажа алкоголя у стадионов на Чемпионате мира-2022 в Катаре будет останавливаться за три часа до матча и начинаться снова через час после окончания поединков. Об этом сообщает Sky Sports.

К примеру, пиво можно будет купить в точках продаж в вышеупомянутое время по цене 14 долларов за пинту (0,55 литра). Также алкоголь будет доступен в нескольких отдельно выбранных отелях и при просмотре матчей в фан-зонах.

Но если говорить именно об употреблении спиртных напитков на стадионах, то не всем действует запрет. Фанаты с "билетом гостеприимства" смогут употреблять алкоголь во время матчей. Правда, один такой пропуск на поединок Мундиаля стоит ориентировочно 22,5 тысяч долларов.

Отметим, что мировое первенство начнется сегодня, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор.

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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.11.2022 в 11:59
А шо, за 22,5 тисячі аллах погодився відвернутися? А можна одразу розцінки на наступний мундіаль з урахуванням інфляції? Це вже з ПДВ чи ні?
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magnum power (БОМЖ)
20.11.2022 в 12:05
за 50 тисяч аллах не побачить п'яної оргії у ВІП ложі з трансвеститами, наприклад.
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