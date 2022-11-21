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США - Уэльс: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч США - Уэльс, Чемпионат мира, 21 ноября 2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Катаре состоится матч между сборными США и Уэльса в группе В Лиги Наций. Англичане настроены на победу и три очка, но дадутся ли американцы так просто, как этого ждут некоротые болельщики? Букмекеры говорят, что нет - результат поединка достаточно непредсказуемый.
Следует также знать, что данный матч станет первым в Группе В - именно этим двум командам судилось разыграть между собой первых три очка.
Покажет ли матч США - Уэльс общедоступный канал
Встречу между валлийцами и американцами можно будет посмотреть, не заплатив за это ни копейки. Трансляцию нашего поединка будет вести телеканал "Суспільне" и его региональные филии. Начало запланировано на 21:00 по киевскому времени.
Где смотреть онлайн матч США - Уэльс в интернете
Прямая трансляция матча Сенегал - Нидерланды также будет доступна на платной платформе MEGOGO в разделе СПОРТ.
В других странах матч США - Уэльс покажут:
Азербайджан: Ictimai TV
Армения: 1TV
Бельгия: rtbf.be/sport, Canvas, Sporza, Tipik, RTBF Auvio Direct
Франция: BeIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, beIN Sports 1, Free
Германия: Servus TV, Magenta Sport, ZDF
Италия: RAI 2, RaiPlay
Польша: TVP Sport App, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport
США: FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, SiriusXM FC, Peacock, FOX Sports App, Foxsports.com, Sling
Великобритания: STV Scotland, ITV 1 UK, The ITV Hub, BBC Radio 5 Live, STV Player
Турция: TRT1
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