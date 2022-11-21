США - Уэльс: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Сегодня в Катаре состоится матч между сборными США и Уэльса в группе В Лиги Наций. Англичане настроены на победу и три очка, но дадутся ли американцы так просто, как этого ждут некоротые болельщики? Букмекеры говорят, что нет - результат поединка достаточно непредсказуемый.

Следует также знать, что данный матч станет первым в Группе В - именно этим двум командам судилось разыграть между собой первых три очка.

Покажет ли матч США - Уэльс общедоступный канал

Встречу между валлийцами и американцами можно будет посмотреть, не заплатив за это ни копейки. Трансляцию нашего поединка будет вести телеканал "Суспільне" и его региональные филии. Начало запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть онлайн матч США - Уэльс в интернете

Прямая трансляция матча Сенегал - Нидерланды также будет доступна на платной платформе MEGOGO в разделе СПОРТ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча США - Уэльс Смотреть трансляцию

В других странах матч США - Уэльс покажут:

Азербайджан: Ictimai TV

Армения: 1TV

Бельгия: rtbf.be/sport, Canvas, Sporza, Tipik, RTBF Auvio Direct

Франция: BeIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, beIN Sports 1, Free

Германия: Servus TV, Magenta Sport, ZDF

Италия: RAI 2, RaiPlay

Польша: TVP Sport App, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport

США: FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, SiriusXM FC, Peacock, FOX Sports App, Foxsports.com, Sling

Великобритания: STV Scotland, ITV 1 UK, The ITV Hub, BBC Radio 5 Live, STV Player

Турция: TRT1