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Дания – Тунис 0:0. Очередной сюрприз от аутсайдера

Чемпионат мира FIFA
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В первом тайме датчане отделались лёгким испугом

Дания – Тунис 0:0. Очередной сюрприз от аутсайдера

Фото: FIFA World Cup, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

День сюрпризов на Чемпионате мира продолжается. Вслед за сенсационной победы Саудовской Аравией над Аргентиной удивил и Тунис. Соперник у них был поскромнее, но поразил не сколько результат, сколько сама игра. "Орлы Карфагена", как и саудовцы, не испугались фаворита, навязывали им равную борьбу и отрезками превосходили полуфиналиста Евро-2020.

В итоге всё закончилось закономерными нулями на табло. Нулы боевые и вовсе не скучные. При всей осторожности таких турниров, это первые нули на ЧМ с 1/8 прошлого мундиаля. Тогда в деле тоже были датчане, сдержавшие Францию в основное время. Именно с французами датчанам и предстоит играть в следующем туре.

В Лиге наций "алая гвардия" дважды переигрывала действующего Чемпиона мира, но повторить это в Катаре будет непросто. В этом смысле многое определит вечерний матч Франции с Австралией. В случае успеха Дидье Дешам наверняка не откажется от ничьей во втором туре, избрав осторожный настрой. Но вернёмся к сегодняшней битве.

Тунис приятно удивил уже в дебюте. Их агрессивная игра без мяча явно стала шоком для датчан, раз за разом терявших мяч в опасных зонах, что приводила к угрозе у ворот Шмейхеля. Тренер "орлов Карфагена" также смело убрал со старта главную звезду Вахби Хазри – для контратакующего футбола у ветерана ноги уже не бегут с нужной скоростью.

Всё это привело к неожиданной картине: Дания владела мячом, но по ударам Тунис соперника явно превосходил – 3:10 за первые 45 минут. Целых 7 из них у Туниса пришлось на угловые. Все три выстрела датчан тоже пришлись на корнеры – именно в их розыгрыше и соревновались команды сегодня. Было ещё рандеву Жебали с Шмейхелем, но блестящий сейв был не обязателен – в случае попадания мяч бы отменили из-за офсайда.

После перерыва Дания изменила тактический рисунок игры за счёт замен. Каспер Юлманд в этом как всегда был силён, хотя вопросы к стартовому планы остаются. Дамсгор стал связывать игру в опорной зоне соперника, Йенсен придал динамики при розыгрыше мяча внизу, а Корнелиус имел единственный большой шанс в матче. Тунис в свою очередь выдохся после энергичного первого тайма, а свежие игроки явно уступали по классу своим предшественникам.

И хоть Дания и перехватила инициативу, но соревновались команды снова в розыгрыше стандартов. Корнелиус после углового с сантиметров 20-ти попал в штангу, и не сумел подарить своей команде три очка. В концовке такой шанс был у судьи, когда Бронн сыграл обоими руками в собственной штрафной – опять-таки после корнера. Но арбитр промолчал, видимо увидев фол со стороны Йенсена в том эпизоде. А потому вполне справедливые нули.

Чемпионат мира, групповой этап

Группа D, 1-й тур

Доха, Эдьюкейшн сити

Дания – Тунис 0:0

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьер (Йенсен, 65), А.Кристенсен – Р. Кристенсен, Хейбьерг, Дилейни (Дамсгор, 45+1), Эриксен – Сков Ольсен (Линдстрём, 65), Дольберг (Корнелиус, 65)

Тунис: Дамен – Тальби, Мерья, Бронн – Дрегер (Кешрида, 88), Схири, Лаидуни (Сасси, 88), Абди – Мсакни (Межбри, 80), Анис Слиман (Слити, 67) – Жебали (Хенисси, 80)

Предупреждения: Р. Кристенсен 24, Йенсен 78 – Хенесси 86

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