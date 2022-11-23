Игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото – это протест против запрета ФИФА на повязки OneLove

Игроки сборной Германии во время командного фото перед матчем с Японией закрыли руками рты. Так они выразили протест бану ФИФА на повязки One Love.

ФИФА перед стартом чемпионата мира запретила капитанам европейских сборных надевать повязки One Love на матчи. За нарушение запрета грозит автоматическая желтая на 1 секунде матча.

На фоне этого, 22 ноября появилась новость, что Национальный футбольный союз Германии (DFB) подаст иск против ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые мы разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышан. Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это должно быть принято как должное, но это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Отказать нам в повязке — это то же самое, что отказать нам в голосе. Мы стоим на своей позиции", – говорится в заявлении DFB в твиттер.

Напомним, что повязки OneLove символизируют борьбу с любой формой дискриминации. Национальные сборные нескольких европейских стран договорились использовать их на матчах чемпионата мира.