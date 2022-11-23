 Игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото – это протест против запрета ФИФА на повязки OneLove ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото – это протест против запрета ФИФА на повязки OneLove
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото – это протест против запрета ФИФА на повязки OneLove

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Германия показывает четкую позицию

Игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото – это протест против запрета ФИФА на повязки OneLove

Фото: https://twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Игроки сборной Германии во время командного фото перед матчем с Японией закрыли руками рты. Так они выразили протест бану ФИФА на повязки One Love.

ФИФА перед стартом чемпионата мира запретила капитанам европейских сборных надевать повязки One Love на матчи. За нарушение запрета грозит автоматическая желтая на 1 секунде матча.

На фоне этого, 22 ноября появилась новость, что Национальный футбольный союз Германии (DFB) подаст иск против ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые мы разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это должно быть принято как должное, но это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Отказать нам в повязке — это то же самое, что отказать нам в голосе. Мы стоим на своей позиции", – говорится в заявлении DFB в твиттер.

Напомним, что повязки OneLove символизируют борьбу с любой формой дискриминации. Национальные сборные нескольких европейских стран договорились использовать их на матчах чемпионата мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Япония Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsgermany.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2022 в 16:51
Кому, що.... щоб ви програли!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде