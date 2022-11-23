 Претендент на гол тура: Гави забивает красивейший мяч от штанги. ᐉ UA-Футбол
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Претендент на гол тура: Гави забивает красивейший мяч от штанги.

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Шикарный удар

Претендент на гол тура: Гави забивает красивейший мяч от штанги.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гави пригвоздил Коста-Рику красивейшим ударом в одно касание. Испания громит соперника 5:0.

75' Гави – 5:0.

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В статье: Испания Коста-Рика Чемпионат мира 2022 Гави
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
23.11.2022 в 20:16
Іспанія впіймала гру
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avatar
Spokoyno (Київ)
23.11.2022 в 20:04
Дійсно виглядало трошечки коряво... проте влетіло ЧУДОВО
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