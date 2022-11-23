Чемпионат мира FIFA
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Претендент на гол тура: Гави забивает красивейший мяч от штанги.
Шикарный удар
Getty Images/Global Images Ukraine
Гави пригвоздил Коста-Рику красивейшим ударом в одно касание. Испания громит соперника 5:0.
75' Гави – 5:0.
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
23.11.2022 в 20:16
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Spokoyno (Київ)
23.11.2022 в 20:04
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