 Эннер Валенсия покинул поле на носилках. Он не доиграл второй матч подряд ᐉ UA-Футбол
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Эннер Валенсия покинул поле на носилках. Он не доиграл второй матч подряд

Чемпионат мира FIFA
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Сенегал и Эквадор могут сыграть матч без основных страйкеров

Эннер Валенсия покинул поле на носилках. Он не доиграл второй матч подряд

Фото: Getty Images

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Лучший бомбардир чемпионата мира в Катаре на данный момент, Эннер Валенсия, покинул поле на носилках. Он не доиграл матч против Нидерландов.

Ранее он также был заменен в матче против Катара. Нападающий "Фенербахче" отыграл в том матче 77 минут и отличился дублем.

Эннер Валенсия покинул поле на носилках. Он не доиграл второй матч подряд - изображение 1

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В статье: Нидерланды Эквадор Эннер Валенсия Чемпионат мира 2022
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