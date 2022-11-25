Эннер Валенсия покинул поле на носилках. Он не доиграл второй матч подряд

Лучший бомбардир чемпионата мира в Катаре на данный момент, Эннер Валенсия, покинул поле на носилках. Он не доиграл матч против Нидерландов.

Ранее он также был заменен в матче против Катара. Нападающий "Фенербахче" отыграл в том матче 77 минут и отличился дублем.