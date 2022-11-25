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Нидерланды пробили по воротам Эквадора всего 2 раза. Это антирекорд сборной на ЧМ
Ожидаемые голы – 0.1
Фото: twitter.com/OnsOranje
Сборная Нидерландов чудом вытянула ничью против Эквадора (1:1), если смотреть на статистику. Oranje пробили 2 раза по воротам – это худший результат команды на ЧМ за все время сбора статистики.
Данные по ударам собираются с чемпионата мира 1966.
Показатель ожидаемых голов (xG) сборной Нидерландов – 0.1. Для сравнения, Эквадор настрелял 1.7.
Если упростить, это значит, что La Tri должны были забить больше одного мяча, а Нидерланды не набили по воротам на 1 гол.
Кстати, Эквадор пробил по воротам целых 15 раз, 4 из них в створ.
В следующем туре группы А Нидерланды сыграют против Катара, а Эквадор встретится с Сенегалом. У всех команд, кроме Катара остаются шансы на выход из группы.
2 - The Netherlands have attempted just two shots against Ecuador, the fewest recorded for a European nation in a single World Cup match since 1966. Dammed. pic.twitter.com/U6FetmhJAi— OptaJohan (@OptaJohan) November 25, 2022
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