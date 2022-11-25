 Нидерланды пробили по воротам Эквадора всего 2 раза. Это антирекорд сборной на ЧМ  ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Нидерланды пробили по воротам Эквадора всего 2 раза. Это антирекорд сборной на ЧМ 
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нидерланды пробили по воротам Эквадора всего 2 раза. Это антирекорд сборной на ЧМ 

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Ожидаемые голы – 0.1

Нидерланды пробили по воротам Эквадора всего 2 раза. Это антирекорд сборной на ЧМ 

Фото: twitter.com/OnsOranje

Новина українською

Сборная Нидерландов чудом вытянула ничью против Эквадора (1:1), если смотреть на статистику. Oranje пробили 2 раза по воротам – это худший результат команды на ЧМ за все время сбора статистики.

Данные по ударам собираются с чемпионата мира 1966.

Показатель ожидаемых голов (xG) сборной Нидерландов – 0.1. Для сравнения, Эквадор настрелял 1.7.

Если упростить, это значит, что La Tri должны были забить больше одного мяча, а Нидерланды не набили по воротам на 1 гол.

Кстати, Эквадор пробил по воротам целых 15 раз, 4 из них в створ.

В следующем туре группы А Нидерланды сыграют против Катара, а Эквадор встретится с Сенегалом. У всех команд, кроме Катара остаются шансы на выход из группы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Эквадор Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде