Нидерланды пробили по воротам Эквадора всего 2 раза. Это антирекорд сборной на ЧМ 

Сборная Нидерландов чудом вытянула ничью против Эквадора (1:1), если смотреть на статистику. Oranje пробили 2 раза по воротам – это худший результат команды на ЧМ за все время сбора статистики.

Данные по ударам собираются с чемпионата мира 1966.

Показатель ожидаемых голов (xG) сборной Нидерландов – 0.1. Для сравнения, Эквадор настрелял 1.7.

Если упростить, это значит, что La Tri должны были забить больше одного мяча, а Нидерланды не набили по воротам на 1 гол.

Кстати, Эквадор пробил по воротам целых 15 раз, 4 из них в створ.

В следующем туре группы А Нидерланды сыграют против Катара, а Эквадор встретится с Сенегалом. У всех команд, кроме Катара остаются шансы на выход из группы.

