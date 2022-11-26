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Килиан Мбаппе делает дубль на 88 минуте. Франция 2:1 Дания
Голевой паса отдал Антуан Гризманн
Фото: twitter.com/PSG_inside
Форвард Килиан Мбаппе забивает второй гол за сборную Франции в матче против Дании на 88-й минуте. Теперь действующие чемпионы мира ведут со счетом 2:1. Ассист сделал Антуан Гризманн.
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