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Килиан Мбаппе делает дубль на 88 минуте. Франция 2:1 Дания

Чемпионат мира FIFA
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Голевой паса отдал Антуан Гризманн

Килиан Мбаппе делает дубль на 88 минуте. Франция 2:1 Дания

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

Форвард Килиан Мбаппе забивает второй гол за сборную Франции в матче против Дании на 88-й минуте. Теперь действующие чемпионы мира ведут со счетом 2:1. Ассист сделал Антуан Гризманн.

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В статье: Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Национальная сборная Дании Чемпионат мира 2022
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