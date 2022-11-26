 Месси забивает во втором матче на ЧМ подряд. Аргентина 1:0 Мексика ᐉ UA-Футбол
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Месси забивает во втором матче на ЧМ подряд. Аргентина 1:0 Мексика

Чемпионат мира FIFA
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Ди Мария сделал ассист

Месси забивает во втором матче на ЧМ подряд. Аргентина 1:0 Мексика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский форвард Лионель Месси забил на 64 минуте игры против сборной Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Он забил во втором матче подряд. Сегодня ассист на Месси сделал Анхель Ди Мария.

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В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Национальная сборная Мексики Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.11.2022 в 22:50
Чтоб не говорили что Меська не тянет сборную! Тянет, просто годы уже не те… С победой Сб Аргентины! Удачи Полякам в их очном противостоянии…
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