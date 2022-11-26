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Месси забивает во втором матче на ЧМ подряд. Аргентина 1:0 Мексика
Ди Мария сделал ассист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский форвард Лионель Месси забил на 64 минуте игры против сборной Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Он забил во втором матче подряд. Сегодня ассист на Месси сделал Анхель Ди Мария.
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Комментарии (1)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.11.2022 в 22:50
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