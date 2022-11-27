Прорыв Левандовского и Аргентины, темп действующего чемпиона и Австралия против прогнозов. Дайджест ЧМ-2022

Седьмой игровой день чемпионата мира 2022 отметился тем, что мы узнали первую команду, которая сыграет в плей-офф. Как и полагается, темп держит и задает действующий чемпион Франция. Наконец-то на Мундиалях забил Роберт Левандовский, Аргентина все же сразится за 1/8-ю, а Австралия пристыдила всех прогнозистов, называвших ее едва ли не самой слабой командой турнира.

Результаты дня

Группа С

Польша – Саудовская Аравия 2:0

Голы: Зелинский 39, Левандовский 82

Аргентина – Мексика 2:0

Голы: Месси 64, Фернандес 87

# Команда И В Н П М РМ О 1 Польша 2 1 1 0 2-0 +2 4 2 Аргентина 2 1 0 1 2-2 0 3 3 Саудовская Аравия 2 1 0 1 2-3 -1 3 4 Мексика 2 0 1 1 0-1 -1 1

Группа D

Австралия - Тунис 0:1

Гол: Дюк 23

Франция – Дания 2:1

Голы: Мбаппе 61, Мбаппе 86 – Кристенсен 68

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 2 2 0 0 6-2 +4 6 2 Австралия 2 1 0 1 2-4 -2 3 3 Дания 2 0 1 1 1-2 -1 1 4 Тунис 2 0 1 1 0-1 -1 1

Гол дня

Оба гола сборной Аргентины оказались красивыми, зрелищными. Претендентом может быть и результативный удар Месси, но Энцо Фернандес забил более классно. После нескольких обманных движений, со смещением, ударом "из точки в точку". Классика.

Герой дня

Как и в рубрике о голе дня, выбор героя – весьма широк. В субботу на чемпионате мира 2022 забил представитель второго дивизиона японского чемпионата (за сборную Австралии). Месси стал первым футболистом в истории, кто ассистировал на пяти разных чемпионатах мира. Килиан Мбаппе вывел свою сборную в плей-офф, обезопасив Францию ​​от "проклятия действующего чемпиона". Но сверхважное событие произошло в карьере Роберта Левандовского.

Впервые на своем длинном бомбардирском пути он забил именно на чемпионате мира. Его гол не оказался победным, ведь Польша выиграла 2:0, а счет открыл Зелинский. Но его гол оказался неоценим в личной парадигме самого футболиста: после нереализованного пенальти, лишившего Польшу возможности обыграть Мексику, Левандовский не мог не реабилитироваться.

Польше эта победа еще ничего не гарантирует, но открывает неплохие перспективы. Эта сборная не выходила в плей-офф на последних трех Мундиалях, а здесь достаточно ничьей в последнем туре. Правда, играть придется против Аргентины Лионеля Месси, но чем Роберт хуже? Это будет противостояние бывшего и сегодняшнего гениев "Барселоны".

Неудачник дня

И сразу вдогонку – неудачник дня также "родился" в матче с участием Польши. Но с противоположной стороны. Можно и нужно говорить об чувстве гола Левандовского, о его умении находиться в нужном месте в нужное время, но этого взятия ворот не произошло бы, если бы не ошибка Абдуллела Аль-Мальки. Так нельзя на топ-уровне. Просто нельзя.

Факт дня

Лионель Месси догнал по количеству матчей, проведенных на чемпионате мира, Диего Марадону. По 21-му – это рекорд Аргентины. Но куда более важный факт – это ассистентский рекорд футбольного гения современности. Месси отдавал голевые пасы на пяти разных Мундиалях – такого достижения нет ни у одного другого футболиста. Такое достижение очень подходит тому, кого называют особенным.

Странность дня

Проклятие "действующего чемпиона" на Мундиалях таки существовало (или правильнее говорить – существует). В шести случаях обладатель трофея не выходил из группы: в 1950-м (Уругвай), 1966-м (Бразилия), 2002-м (Франция), 2010-м (Италия), 2014-м (Испания) и 2018-м (Германия) годах. Однако Франция это проклятие преодолела: благодаря победе над командой, которую считали едва ли не главным соперником "трехцветных" в группе.

Удивительно и очень приятно для французских болельщиков.