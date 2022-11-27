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Прорыв Левандовского и Аргентины, темп действующего чемпиона и Австралия против прогнозов. Дайджест ЧМ-2022
Седьмой игровой день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмой игровой день чемпионата мира 2022 отметился тем, что мы узнали первую команду, которая сыграет в плей-офф. Как и полагается, темп держит и задает действующий чемпион Франция. Наконец-то на Мундиалях забил Роберт Левандовский, Аргентина все же сразится за 1/8-ю, а Австралия пристыдила всех прогнозистов, называвших ее едва ли не самой слабой командой турнира.
Результаты дня
Польша – Саудовская Аравия 2:0
Голы: Зелинский 39, Левандовский 82
Аргентина – Мексика 2:0
Голы: Месси 64, Фернандес 87
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Польша
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|2
|Аргентина
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|3
|Саудовская Аравия
|2
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|3
|4
|Мексика
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
Австралия - Тунис 0:1
Гол: Дюк 23
Франция – Дания 2:1
Голы: Мбаппе 61, Мбаппе 86 – Кристенсен 68
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|6-2
|+4
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2-4
|-2
|3
|3
|Дания
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|4
|Тунис
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
Гол дня
Оба гола сборной Аргентины оказались красивыми, зрелищными. Претендентом может быть и результативный удар Месси, но Энцо Фернандес забил более классно. После нескольких обманных движений, со смещением, ударом "из точки в точку". Классика.
Герой дня
Как и в рубрике о голе дня, выбор героя – весьма широк. В субботу на чемпионате мира 2022 забил представитель второго дивизиона японского чемпионата (за сборную Австралии). Месси стал первым футболистом в истории, кто ассистировал на пяти разных чемпионатах мира. Килиан Мбаппе вывел свою сборную в плей-офф, обезопасив Францию от "проклятия действующего чемпиона". Но сверхважное событие произошло в карьере Роберта Левандовского.
Впервые на своем длинном бомбардирском пути он забил именно на чемпионате мира. Его гол не оказался победным, ведь Польша выиграла 2:0, а счет открыл Зелинский. Но его гол оказался неоценим в личной парадигме самого футболиста: после нереализованного пенальти, лишившего Польшу возможности обыграть Мексику, Левандовский не мог не реабилитироваться.
Польше эта победа еще ничего не гарантирует, но открывает неплохие перспективы. Эта сборная не выходила в плей-офф на последних трех Мундиалях, а здесь достаточно ничьей в последнем туре. Правда, играть придется против Аргентины Лионеля Месси, но чем Роберт хуже? Это будет противостояние бывшего и сегодняшнего гениев "Барселоны".
Неудачник дня
И сразу вдогонку – неудачник дня также "родился" в матче с участием Польши. Но с противоположной стороны. Можно и нужно говорить об чувстве гола Левандовского, о его умении находиться в нужном месте в нужное время, но этого взятия ворот не произошло бы, если бы не ошибка Абдуллела Аль-Мальки. Так нельзя на топ-уровне. Просто нельзя.
Факт дня
Лионель Месси догнал по количеству матчей, проведенных на чемпионате мира, Диего Марадону. По 21-му – это рекорд Аргентины. Но куда более важный факт – это ассистентский рекорд футбольного гения современности. Месси отдавал голевые пасы на пяти разных Мундиалях – такого достижения нет ни у одного другого футболиста. Такое достижение очень подходит тому, кого называют особенным.
Странность дня
Проклятие "действующего чемпиона" на Мундиалях таки существовало (или правильнее говорить – существует). В шести случаях обладатель трофея не выходил из группы: в 1950-м (Уругвай), 1966-м (Бразилия), 2002-м (Франция), 2010-м (Италия), 2014-м (Испания) и 2018-м (Германия) годах. Однако Франция это проклятие преодолела: благодаря победе над командой, которую считали едва ли не главным соперником "трехцветных" в группе.
Удивительно и очень приятно для французских болельщиков.
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