Заря закрывает год, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 1 - 4 декабря

UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей на следующую неделю, на этот раз с 29 ноября по 4 декабря. Конечно, в центре внимания Чемпионат мира, но не забывайте, что в Украинской Премьер-лиге еще будут подтягивать хвосты перед большими зимними каникулами.

Четверг, 1 декабря

Луганская команда продолжает бронзовую гонку с "Динамо". Хотя подопечные Ван Леувена могут даже догнать "Шахтер", если обыграют "Колос". На ЧМ третьего лишнего определят Хорватия и Бельгия, а также мы будем наблюдать за попытками Германии выйти в плей-офф.

"Заря" – "Колос". УПЛ. 13:00. УНИАН, YouTube

Канада – Марокко. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Хорватия – Бельгия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Коста-Рика – Германия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Япония – Испания. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Пятница, 2 декабря

В УПЛ "Черноморец" попытается вырваться из зоны вылета в игре с "Кривбассом". А на чемпионате мира определятся последние участники плей-офф.

"Черноморец" – "Кривбасс". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

Гана – Уругвай. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Южная Корея – Португалия. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Камерун – Бразилия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Сербия – Швейцария. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Суббота, 3 декабря

Теперь начнется плей-офф Чемпионата мира. Аргентинцы таки попали на более слабого соперника, а вот пройдут ли Нидерланды, сказать тяжело

Нидерланды - США. ЧМ. 17:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Аргентина - Австралия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Воскресенье, 4 декабря

Левандовский не мог остановить Аргентину, удастся ли ему удивить действующих чемпионом мира? Англия, конечно, выглядит мощней Сенегала, но это ведь Англия - она всегда готова провалиться.