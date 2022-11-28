 Южная Корея – Гана. 2:3. Два дубля и красная главному тренеру тигров после финального свистка – Видео обзор ᐉ UA-Футбол
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Южная Корея – Гана. 2:3. Два дубля и красная главному тренеру "тигров" после финального свистка – Видео обзор

Чемпионат мира FIFA
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Яркий матч и обидный результат для Южной Кореи

Южная Корея – Гана. 2:3. Два дубля и красная главному тренеру "тигров" после финального свистка – Видео обзор

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гана в напряженной борьбе обыграла сборную Южной Кореи. "Тигры" отыграли два мяча за 3 минуты, но и это не помогло набрать им 3 очка.

Южная Корея – Гана. 2:3

Голы: 58', 61' Чо Хе-сон – 24' М. Салису, 34', 68' М. Кудус

Удаления: 90+11' Пауло Бенту

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В статье: Гана Южная Корея Чемпионат мира 2022
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