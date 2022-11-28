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Южная Корея – Гана. 2:3. Два дубля и красная главному тренеру "тигров" после финального свистка – Видео обзор
Яркий матч и обидный результат для Южной Кореи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гана в напряженной борьбе обыграла сборную Южной Кореи. "Тигры" отыграли два мяча за 3 минуты, но и это не помогло набрать им 3 очка.
Южная Корея – Гана. 2:3
Голы: 58', 61' Чо Хе-сон – 24' М. Салису, 34', 68' М. Кудус
Удаления: 90+11' Пауло Бенту
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