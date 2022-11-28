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Мартинес надеется, что Лукаку сыграет в матче с Хорватией
В решающем матче такого форварда будет не хватать
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не может сказать точно, но надеется, что Ромелу Лукаку начнет матч с Хорватией с первых минут.
"В ближайшие несколько дней мы увидим, сможет ли Ромелу начать игру против Хорватии, но я на это надеюсь. У команды проблемы, и сейчас нам нужны все. Мы будем рады снова рассчитывать на Ромелу Лукаку. Чем больше вариантов, тем лучше", – сказал Мартинес в интервью.
Бельгия сенсационно уступила сборной Марокко (0:2) и теперь "дьяволы" должны обыгрывать Хорватию в последнем туре группового этапа.
Команду Роберто Мартинеса может устроить и ничья, но только в случае разгромного поражения Марокко в матче с Канадой.
"Красным" нужно будет забить четыре и более безответных мяча в ворота "Марокко".
Матчи 3-го тура в группе F пройдут 1-го декабря.
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