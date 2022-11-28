Португалия вышла в плей-офф чемпионата мира

Португалия обыграла сборную Уругвая (2:0) и обеспечила себе место в плей-офф мундиаля. Дважды отличился Бруну Фернандеш.

В первом туре сборная Португалии перестреляля Гану (3:2). Тогда голами отличилсись Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэль Леау.

Открыт вопрос с местом сборной Португалии. В следующем туре команде Сантуша предстоит столкнуться с Южной Кореей. В случае проигрыша, а также победы Ганы, Португалия может закончить групповой этап на втором месте.

Матч с Южной Кореей пройдет 2-го декабря.