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Португалия вышла в плей-офф чемпионата мира

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Португалия вышла в плей-офф чемпионата мира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Португалия обыграла сборную Уругвая (2:0) и обеспечила себе место в плей-офф мундиаля. Дважды отличился Бруну Фернандеш.

В первом туре сборная Португалии перестреляля Гану (3:2). Тогда голами отличилсись Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэль Леау.

Открыт вопрос с местом сборной Португалии. В следующем туре команде Сантуша предстоит столкнуться с Южной Кореей. В случае проигрыша, а также победы Ганы, Португалия может закончить групповой этап на втором месте.

Матч с Южной Кореей пройдет 2-го декабря.

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В статье: Португалия Чемпионат мира 2022
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