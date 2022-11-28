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Португалия вышла в плей-офф чемпионата мира
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Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Португалия обыграла сборную Уругвая (2:0) и обеспечила себе место в плей-офф мундиаля. Дважды отличился Бруну Фернандеш.
В первом туре сборная Португалии перестреляля Гану (3:2). Тогда голами отличилсись Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэль Леау.
Открыт вопрос с местом сборной Португалии. В следующем туре команде Сантуша предстоит столкнуться с Южной Кореей. В случае проигрыша, а также победы Ганы, Португалия может закончить групповой этап на втором месте.
Матч с Южной Кореей пройдет 2-го декабря.
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