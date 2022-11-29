 ЧМ. Иран – США 0:1. Пулишич ценой травмы выводит американцев в плей-офф ᐉ UA-Футбол
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ЧМ. Иран – США 0:1. Пулишич ценой травмы выводит американцев в плей-офф

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Иранцы почти ничего не противопоставили сопернику

ЧМ. Иран – США 0:1. Пулишич ценой травмы выводит американцев в плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира-2022

Группа B, третий тур

"Аль-Тумама" (Доха)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Атака Himars снова превзошла атаку Shahed. Хотя вряд ли наступательные действия Ирана в сегодняшнем матче можно назвать атакой, а особенно в первом тайме – до перерыва номинальные хозяева ни разу не пробили по воротам соперника.

Старт получился очень интенсивным: вектор атак смещался поминутно. Обе обороны были готовы к этому и не давали создать опасность, хотя удары были – но только от американцев. Потом у номинальных гостей и моменты появились. Тимоти Веа был наиболее активен в атаке, и партнеры помогли ему создать два шанса: сначала его удар головой потянул голкипер, а затем с хорошей позиции он пробил выше ворот.

Впоследствии количество переросло в качество и сборная США открыла счет на 38-й минуте. Сделал это тот, от кого больше всего ждали: Пулишич замкнул прострел Деста головой, на которого тонко закинул Маккени. Первый гол Кристиана на Чемпионате мира, однако, забил он его ценой травмы. Хоть и до конца тайма доиграл, однако после перерыва был заменен – слишком жестко столкнулся с голкипером.

Кстати, автор голевого ассиста Дест был очень активен. На его счету было много удачных технических действий, продвижений мяча вперед и обострений. Правый фланг (там играл еще Веа в атаке) был очень активен.

В раздевалку американцы могли еще и удвоить преимущество, однако не реализовали выход три в два. Сарджент из Веа играли в стеночку, но забыли о свободном Пулишиче и потеряли мяч. Повезло им, что это не решающий момент матча.

После перерыва атакующая мощь американцев не просела, но и Иран включился. На 52-й минуте номинальной гости создали первый момент – Годдос пробил головой выше ворот.

Весь второй тайм проходил в относительном равенстве на поле, вплоть до компенсированного времени. Иранцы вспомнили, что три из своих четырех голов на этом Мундиале они забили после 90-й минуты и приступили к работе. Сначала момент был у Пуралиганджи, однако он головой в падении пробил рядом с левой стойкой, а затем Тареми пытался заработать пенальти. Соперник поставил на него руку, а тот упал как иранский Shahed от украинского ПВО. Арбитры даже из VAR нарушения не увидели.

Третий раз подряд США выходит из группы Чемпионата мира. Далее "янков" ждут Нидерланды – тоже атакующая команда с достаточно нестабильной защитой. Должна быть интересная игра, особенно после первого гола. А Иран мы поздравляем с вылетом.

Иран – США 0:1

Гол: Кристиан Пулишич 38

Иран: Бейранванд – Резаэян, Хоссейни, Пуралиганджи, Мохаммади (Карими 45+2) – Эзатолахи, Нуроллахи (Тораби 71) – Хаджсафи (Джалали 71), Голизаде (Ансарифард 77) – Азмун (Годдос 46), Тареми

США: Тернер – Дест, Картер-Викерс, Рим, Робинсон – Адамс – Маккени (Акоста 77), Ю. Муса – Веа, Сарджент (Райт 77), Пулишич (Ааронсон 46)

Предупреждения: Хоссейни 77 – Адамс 43

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В статье: США Иран Кристиан Пулишич
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Комментарии (26)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2022 в 23:41
Молодці! Вітаю Штати!!! Нідерланди чекають!
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+1
0
Термит (Київ)
29.11.2022 в 23:29
Погано, що свого часу не пройшли Уельс, було б цікаво зіграти в цій групі. Але як мені здається, якісь шанси були б тільки з Іраном, проти Англії і США - ми зараз слабуваті. США всі 3 матчі грали досить симпатично, вище очікувань. Слава Україні!
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
29.11.2022 в 23:28
Иран вообще ни о чём. Так путёвку в плей-офф не выгрызают. США заслуженно выходят из группы. Они показали более яркую и содержательную игру, чем Иран и Уэльс.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2022 в 23:41
Жаль, что там, в США, футбол даже не на десятом месте. Поэтому, время от времени, у них получается собрать более или менее приличную сборную, но дальше дело не идет. А то, что мало американцев попадает в европейские клубы - в этом отчасти "виноват" уровень жизни в США. Для латиноамериканца, не говоря уже об африканцах , попасть в Европу - уже счастье. А для гражданина США - так себе. Уж очень надо любить футбол и мечтать о футбольной карьере.
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.11.2022 в 23:44
Маєш рацію!
0
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2022 в 23:25
Болел, естественно, за США. А вот Лаос - "редиска" и нехороший человек в одном лице. Офсайда скорее не было, чем был. А если бы даже и был ...... ну в общем понятно, не тот матч, где нужна дистилированная принципиальность. ---------------------------------------------------- Правда я читал, что иранские футболисты не поддерживают руководство Ирана, а один бывший сборник даже был приговорен к казни (не знаю чем закончилось). В общем, с победой команду США. Кстати - симпатичную игру показывают. Но с Нидерландами им не светит скорее всего, хотя ???
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:29
Зажжем н Нидерландами и будет светить
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2022 в 23:34
Я не против. Поздравляю с победой и проходом в 1/8
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:47
Спасибо
0
0
aleks68
29.11.2022 в 23:18
а как лаптеголовые переживали за иранцев.и тут обделались убогие
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:18
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+2
0
DOMENICO (Lviv)
29.11.2022 в 23:11
Хай собі ті шахеди в сраку запхають
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:19
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:11
Верблюдов наверное расстреляют по возвращению домой. Да и х*** с ними
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+4
0
Игорь-Днепр (Днепр)
29.11.2022 в 23:08
Отлично! Болел за США, как за Украину.
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:19
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+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:06
С победой меня!!!! USA USA USA
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+5
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.11.2022 в 23:08
В таких обставинах це перемога не тільки США...
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+4
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:08
И моя
+4
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
29.11.2022 в 23:13
С победой тебя брат! Нечто подобное я и ожидал от тебя увидеть. Красавец!
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+4
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:17
Спасибо!!
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.11.2022 в 23:05
Фуууу. Перемога!!! Вітаю всіх!!!Переживав так, ніби то Україна грала...Мопеди нехай валять додому!Дуже валідольний матч. Могли американці в першому таймі забивати другий гол, і не доводити до цього. Веа затупив трохи...Але то таке. Добре, що виграли!!!Не можу тільки зрозуміти, чому вкінці першого тайму не показали повтор як слід з стоп кадром. Як так швидко рішення прийняли, що там офсайд був і ВАР не розглядав навіть...
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+5
0
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Djon (Україна)
29.11.2022 в 23:05
Добре, що США перемогли. іранці, сідайте на свої мопеди й валить за руським кораблем
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+5
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:19
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.11.2022 в 23:05
Террористам на мундіалі не місце.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2022 в 23:20
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+2
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