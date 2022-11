ЧМ. Иран – США 0:1. Пулишич ценой травмы выводит американцев в плей-офф

Чемпионат мира-2022

Группа B, третий тур

"Аль-Тумама" (Доха)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Атака Himars снова превзошла атаку Shahed. Хотя вряд ли наступательные действия Ирана в сегодняшнем матче можно назвать атакой, а особенно в первом тайме – до перерыва номинальные хозяева ни разу не пробили по воротам соперника.

Старт получился очень интенсивным: вектор атак смещался поминутно. Обе обороны были готовы к этому и не давали создать опасность, хотя удары были – но только от американцев. Потом у номинальных гостей и моменты появились. Тимоти Веа был наиболее активен в атаке, и партнеры помогли ему создать два шанса: сначала его удар головой потянул голкипер, а затем с хорошей позиции он пробил выше ворот.

Впоследствии количество переросло в качество и сборная США открыла счет на 38-й минуте. Сделал это тот, от кого больше всего ждали: Пулишич замкнул прострел Деста головой, на которого тонко закинул Маккени. Первый гол Кристиана на Чемпионате мира, однако, забил он его ценой травмы. Хоть и до конца тайма доиграл, однако после перерыва был заменен – слишком жестко столкнулся с голкипером.

Кстати, автор голевого ассиста Дест был очень активен. На его счету было много удачных технических действий, продвижений мяча вперед и обострений. Правый фланг (там играл еще Веа в атаке) был очень активен.

В раздевалку американцы могли еще и удвоить преимущество, однако не реализовали выход три в два. Сарджент из Веа играли в стеночку, но забыли о свободном Пулишиче и потеряли мяч. Повезло им, что это не решающий момент матча.

После перерыва атакующая мощь американцев не просела, но и Иран включился. На 52-й минуте номинальной гости создали первый момент – Годдос пробил головой выше ворот.

Весь второй тайм проходил в относительном равенстве на поле, вплоть до компенсированного времени. Иранцы вспомнили, что три из своих четырех голов на этом Мундиале они забили после 90-й минуты и приступили к работе. Сначала момент был у Пуралиганджи, однако он головой в падении пробил рядом с левой стойкой, а затем Тареми пытался заработать пенальти. Соперник поставил на него руку, а тот упал как иранский Shahed от украинского ПВО. Арбитры даже из VAR нарушения не увидели.

