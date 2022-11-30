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Польша - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира Польша – Аргентина, 30 ноября 2022
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лео Месси или Роберт Левандовский? На первый взгляд, Аргентина выглядит более мощной и должна выходить в плей-офф, но конфуз с Саудовской Аравией бросает большую тень на способности команды Скалони. Польша наконец выдохнула с облегчением – их главная звезда все-таки отличилась на Мундиале. В хорошем настроении всегда легче удивлять.
Кто в итоге получит путевку в 1/8 финала Чемпионата мира – Польша или Аргентина – смотрите в среду, 30 ноября. Начало игры в 21:00.
Покажут ли матч Польша – Аргентина по ТВ?
Как известно, в Украине в свободном доступе матчи Чемпионата мира 2022 покажут региональные каналы Суспільного (Общественное.Львов, Общественное.Винница, Общественное.Одесса, Общественное.Харьков, Общественное.Чернигов и другие). В третьем туре матчи в группах проходят одновременно. К счастью, на Суспільному сделали выбор в пользу битвы Польши и Аргентины, а не Мексики и Саудовской Аравии.
Где смотреть онлайн матч Аргентина – Польша в интернете
В Украине легальная трансляция матчей Чемпионата мира доступна на платформе MEGOGO (канал Футбол 1). В то же время региональные каналы Суспільного должны находиться в базовых подписках большинства платформ интернет-телевидения. Также трансляция матча Польша – Аргентина будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.
Как еще можно следить за матчем
Если у вас нет возможности просмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Польша – Аргентина онлайн. Также на сайте будут оперативно публиковаться новости о главных событиях в матче, а также видео забитых голов.
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Какие каналы покажут матч Польша – Аргентина в других странах
- Бельгия - Tipik, Sporza, rtbf.be/sport, RTBF Auvio Direct, Één
- Канада - TSN App, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, TSN.ca, RDS, RDS App
- Чехия - ČT Sport
- Эстония - ETV 2
- Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, TF1, TF1 Live, Molotov
- Грузия - 1TV
- Германия - Magenta Sport, ZDF
- Ирландия - BBC iPlayer, RTE Player, BBC One, BBC Sport Web, RTE 2
- Израиль - Channel 13
- Италия - RAI 1, RaiPlay
- Литва - LRT Live Streaming, LRT Televizija
- Польша - TVP1, sport.tvp.pl, TVP Sport App
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV Multiscreen, Sport TV1, SIC
- Словакия - RTVS Sport, RTVS Live, ČT Sport
- Испания - fuboTV España, Gol Mundial, RTVE.es, TVE La 1
- Турция - TRT 1
- Великобритания - BBC One, BBC Sport Web, BBC iPlayer
- США - UNIVERSO, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio, UFORIA App, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Network, FOX Sports App, Sling, Foxsports.com
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