 Польша - Аргентина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Польша - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира Польша – Аргентина, 30 ноября 2022

Польша - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лео Месси или Роберт Левандовский? На первый взгляд, Аргентина выглядит более мощной и должна выходить в плей-офф, но конфуз с Саудовской Аравией бросает большую тень на способности команды Скалони. Польша наконец выдохнула с облегчением – их главная звезда все-таки отличилась на Мундиале. В хорошем настроении всегда легче удивлять.

Кто в итоге получит путевку в 1/8 финала Чемпионата мира – Польша или Аргентина – смотрите в среду, 30 ноября. Начало игры в 21:00.

Покажут ли матч Польша – Аргентина по ТВ?

Как известно, в Украине в свободном доступе матчи Чемпионата мира 2022 покажут региональные каналы Суспільного (Общественное.Львов, Общественное.Винница, Общественное.Одесса, Общественное.Харьков, Общественное.Чернигов и другие). В третьем туре матчи в группах проходят одновременно. К счастью, на Суспільному сделали выбор в пользу битвы Польши и Аргентины, а не Мексики и Саудовской Аравии.

Где смотреть онлайн матч Аргентина – Польша в интернете

В Украине легальная трансляция матчей Чемпионата мира доступна на платформе MEGOGO (канал Футбол 1). В то же время региональные каналы Суспільного должны находиться в базовых подписках большинства платформ интернет-телевидения. Также трансляция матча Польша – Аргентина будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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Трансляция матча Польша - Аргентина
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Как еще можно следить за матчем

Если у вас нет возможности просмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Польша – Аргентина онлайн. Также на сайте будут оперативно публиковаться новости о главных событиях в матче, а также видео забитых голов.

Какие каналы покажут матч Польша – Аргентина в других странах

  • Бельгия - Tipik, Sporza, rtbf.be/sport, RTBF Auvio Direct, Één
  • Канада - TSN App, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, TSN.ca, RDS, RDS App
  • Чехия - ČT Sport
  • Эстония - ETV 2
  • Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, TF1, TF1 Live, Molotov
  • Грузия - 1TV
  • Германия - Magenta Sport, ZDF
  • Ирландия - BBC iPlayer, RTE Player, BBC One, BBC Sport Web, RTE 2
  • Израиль - Channel 13
  • Италия - RAI 1, RaiPlay
  • Литва - LRT Live Streaming, LRT Televizija
  • Польша - TVP1, sport.tvp.pl, TVP Sport App
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV Multiscreen, Sport TV1, SIC
  • Словакия - RTVS Sport, RTVS Live, ČT Sport
  • Испания - fuboTV España, Gol Mundial, RTVE.es, TVE La 1
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - BBC One, BBC Sport Web, BBC iPlayer
  • США - UNIVERSO, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio, UFORIA App, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Network, FOX Sports App, Sling, Foxsports.com
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В статье: Аргентина Польша ЧМ-2022
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