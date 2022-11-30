Польша - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

Лео Месси или Роберт Левандовский? На первый взгляд, Аргентина выглядит более мощной и должна выходить в плей-офф, но конфуз с Саудовской Аравией бросает большую тень на способности команды Скалони. Польша наконец выдохнула с облегчением – их главная звезда все-таки отличилась на Мундиале. В хорошем настроении всегда легче удивлять.

Кто в итоге получит путевку в 1/8 финала Чемпионата мира – Польша или Аргентина – смотрите в среду, 30 ноября. Начало игры в 21:00.

Покажут ли матч Польша – Аргентина по ТВ?

Как известно, в Украине в свободном доступе матчи Чемпионата мира 2022 покажут региональные каналы Суспільного (Общественное.Львов, Общественное.Винница, Общественное.Одесса, Общественное.Харьков, Общественное.Чернигов и другие). В третьем туре матчи в группах проходят одновременно. К счастью, на Суспільному сделали выбор в пользу битвы Польши и Аргентины, а не Мексики и Саудовской Аравии.

Где смотреть онлайн матч Аргентина – Польша в интернете

В Украине легальная трансляция матчей Чемпионата мира доступна на платформе MEGOGO (канал Футбол 1). В то же время региональные каналы Суспільного должны находиться в базовых подписках большинства платформ интернет-телевидения. Также трансляция матча Польша – Аргентина будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Польша - Аргентина Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за матчем

Если у вас нет возможности просмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Польша – Аргентина онлайн. Также на сайте будут оперативно публиковаться новости о главных событиях в матче, а также видео забитых голов.

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Какие каналы покажут матч Польша – Аргентина в других странах