Победа радости не принесла. Видео голов и обзор матча Саудовская Аравия - Мексика 1:2

Сборная Мексики была очень близка к выходу из группы. Для этого необходимо было забить еще один гол в ворота аравицев. Однако вместо этого сами мексиканцы пропустили и вынуждены удовлетвориться третьей строчкой таблицы, завершив для себя соревнование.

Чемпионат мира, третий тур, группа С. Лусаил, "Лусаил Стедиум"

Саудовская Аравия – Мексика 1:2

Голы: Аль-Давсари (90+5) - Мартин (48), Чавес (53)