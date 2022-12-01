Чемпионат мира FIFA
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Победа радости не принесла. Видео голов и обзор матча Саудовская Аравия - Мексика 1:2
Обе сборные покидают турнир
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Мексики была очень близка к выходу из группы. Для этого необходимо было забить еще один гол в ворота аравицев. Однако вместо этого сами мексиканцы пропустили и вынуждены удовлетвориться третьей строчкой таблицы, завершив для себя соревнование.
Чемпионат мира, третий тур, группа С. Лусаил, "Лусаил Стедиум"
Саудовская Аравия – Мексика 1:2
Голы: Аль-Давсари (90+5) - Мартин (48), Чавес (53)
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