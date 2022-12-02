Расстояние до сенсации - миллиметр. ВИДЕО гола Японии, оставившего за бортом ЧМ Германию

Последний тур группового этапа Чемпионата мира 2022 года получается очень богатым на сенсации. В плей-офф не выходят команды, которых там видели абсолютно все. А сборную Германии так и вовсе считали одним из фаворитов турнира. Даже несмотря на поражение в первом туре от Японии.

Но именно японская сборная в итоге похоронила Бундестим и не только в очном поединке. «Самураи» в последнем туре обыграли Испанию, благодаря чему заняли первое место в группе. А Фурия Роха обошла Германию за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Драмы добавляет, как именно японцы забили победный гол. Ао Танака буквально занес мяч в сетку после прострела от лицевой линии. По сути, арбитр Виктор Гомеш после подсказки видеоассистентов решил, что Каору Митома действительно успел сохранить мяч в игре. Но убеждены будет большое количество тех, кто усомнится в таком решении. Ведь судьбу эпизода действительно решал миллиметр.

Вашему вниманию видео, как именно Танака забил победный гол Японии в игре с Испанией.