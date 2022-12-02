Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расстояние до сенсации - миллиметр. ВИДЕО гола Японии, оставившего за бортом ЧМ Германию
Так вышел мяч или нет?
фото - Getty Images
Последний тур группового этапа Чемпионата мира 2022 года получается очень богатым на сенсации. В плей-офф не выходят команды, которых там видели абсолютно все. А сборную Германии так и вовсе считали одним из фаворитов турнира. Даже несмотря на поражение в первом туре от Японии.
Но именно японская сборная в итоге похоронила Бундестим и не только в очном поединке. «Самураи» в последнем туре обыграли Испанию, благодаря чему заняли первое место в группе. А Фурия Роха обошла Германию за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Драмы добавляет, как именно японцы забили победный гол. Ао Танака буквально занес мяч в сетку после прострела от лицевой линии. По сути, арбитр Виктор Гомеш после подсказки видеоассистентов решил, что Каору Митома действительно успел сохранить мяч в игре. Но убеждены будет большое количество тех, кто усомнится в таком решении. Ведь судьбу эпизода действительно решал миллиметр.
Вашему вниманию видео, как именно Танака забил победный гол Японии в игре с Испанией.
Популярное сейчас
- Очередной крах немецких надежд. Коста-Рика – Германия 2:4. Видео голов и обзор матча
- Выбросили немцев с ЧМ. Япония - Испания 2:1. Видео голов и обзор матча
- Япония - Испания 2:1. Второй громкий подвиг Синих самураев
- Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 23:56 Зарубежные Очередной крах немецких надежд. Коста-Рика – Германия 2:4. Видео голов и обзор матча
- 23:54 Зарубежные Томас Мюллер намекнул на возможное завершение карьеры в сборной Германии: Вместе мы пережили невероятные моменты
- 23:46 Зарубежные Германия впервые в истории не вышла из группы на двух ЧМ подряд