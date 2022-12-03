ЧМ. Нидерланды – США 3:1. Возвращение Думфриса всемогущего

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

"Халифа Интернешнел Стедиум" (Доха)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Если все последующие матчи плей-офф будут такими же, как этот, это будет настоящий праздник футбола. Именно его нам сегодня подарили обе команды, подтвердившие свой атакующий потенциал. Правда, одна из сторон это сделала лучше за счет индивидуальности.

А вот старт встречи в свой актив могут записать именно игроки США. Однако только активностью, потому что положительного результата это им не принесло. Пулишич уже на третьей минуте мог открывать счет, однако не обыграл Нопперта в ближнем бою. Через семь минут все перевернулось вверх ногами.

Думфрис свободно чувствовал себя на правом фланге. Нельзя сказать, что левый защитник Робинсон часто подключался к атакам, однако его зона была свободной, а Дензел оставался без попечения. Собственно с фланга Думфрис прострелил в центр, откуда Депай пробил точно в левый угол ворот. 44-й гол для Мемфиса в футболке национальной сборной и третий на Мундиалях.

Американцы пытались создавать моменты после пропущенного гола, но нидерландцы выставили мощнейший оборонный блок. У "оранье" была действительно схема с пятью защитниками при обороне и только с тремя центрбеками позади при атаке. Слаженность в действиях позволила воплотить это в хороший структурированный футбол у своих ворот, которого не хватало на групповом этапе. Учитывая это, игроки сборной США пытались избивать издалека. К примеру, Веа с метров 20-ти мощно приложился к мячу, но Нопперт снова сыграл на высоте.

К первому тайму была добавлена всего одна минута, только такое чувство, что игроки номинальных гостей заранее пошли в раздевалку. Особенно это касается Серджиньо Деста, который проспал Блинда при простреле того же Думфирса с фланга. 32-летний Дейли в касание, так же, как и Депай, расстрелял ворота Тернера. Нокдаун.

What a moment for Danny & Daley Blind ????????❤️ pic.twitter.com/guoUSDNc3J — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022

Второй тайм получился ну очень горячим. Подопечным Грегга Берголтера нечего было терять и на поле начались настоящие американские горки. На 49-й минуте Гакпо выручил свою команду, однако не голом, как он это делал на групповом этапе, а вынес мяч из ленты ворот после удара центрбека сборной США. Сразу через минуту Рим едва не записал в свой пассив автогол, однако Тернер потянул удар собственного защитника.

Потом снова были моменты сразу у обеих ворот: дальний удар Копмайнерса парировал голкипер американцев, а попытку свежего Райта обвести голкипера Нопперта и забить в пустые нивелировал Тимбер – он тоже вынес мяч с линии ворот.

В конце концов, американцы перевели количество в качество и забили: Райт после прострела Пулишича по невероятной траектории направил мяч в левый угол ворот. Но есть одно “но”… Надежда "янкиз" на камбэк угасла почти сразу, ведь Думфрис через шесть минут похоронил их шансы на четвертьфинал. Защитник "Интера" в касание замкнул навес Блинда. Снова Думфрис своей феноменальной игрой (гол плюс два ассиста) удивляет мир – так же было и в матче против Украины на Евро-2020.

Третий гол расставил все точки над украинской буквой "і". У американцев еще было несколько минут, чтобы создать хоть что-то, но и того не сделали. "Оранье" заслуженно побеждают и ожидают в четвертьфинале победителя пары Аргентина – Австралия.

Нидерланды – США 3:1

Голы: Депай 10, Блинд 45+1, Думфрис 81 – Райт 76

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, ван Дейк, Аке (де Лигт 90+3) – Думфрис, де Рон (Бергвейн 46), де Йонг, Блинд – Классен (Копмайнерс 46) – Гакпо (Вегхорст 90+3), Депай (Симонс 82)

США: Тернер – Дест (Эдлин 75), Циммерман, Рим, Робинсон (Моррис 90+2) – Адамс – Маккени (Райт 67), Муса – Веа (Ааронсон 67), Феррейра (Рейна 46), Пулишич

Предупреждения: Копмайнерс 60, де Йонг 87