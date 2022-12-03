Внимательно ли вы следили за групповым раундом ЧМ-2022? Квиз

2 декабря завершился групповой раунд Чемпионата мира - 2022, подаривший неожиданные результаты и сенсационные вылеты топовых команд. Матчи 1/8 финала стартуют уже сегодня, 3 декабря, а перед ними мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы запомнили групповую стадию мундиаля в Катаре, пройдя наш квиз.