Чемпионат мира FIFA
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Внимательно ли вы следили за групповым раундом ЧМ-2022? Квиз
Есть 10 вопросов и три минуты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers
2 декабря завершился групповой раунд Чемпионата мира - 2022, подаривший неожиданные результаты и сенсационные вылеты топовых команд. Матчи 1/8 финала стартуют уже сегодня, 3 декабря, а перед ними мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы запомнили групповую стадию мундиаля в Катаре, пройдя наш квиз.
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