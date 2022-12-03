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Внимательно ли вы следили за групповым раундом ЧМ-2022? Квиз

Чемпионат мира FIFA
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Есть 10 вопросов и три минуты

Внимательно ли вы следили за групповым раундом ЧМ-2022? Квиз

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

2 декабря завершился групповой раунд Чемпионата мира - 2022, подаривший неожиданные результаты и сенсационные вылеты топовых команд. Матчи 1/8 финала стартуют уже сегодня, 3 декабря, а перед ними мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы запомнили групповую стадию мундиаля в Катаре, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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