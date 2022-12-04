Неймар уже тренируется со сборной Бразилии. Заявил, что чувствует себя хорошо

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел из лазарета и уже присоединился к общей группе.

Футболист опубликовал в Твиттере фото с тренировке, подписав их: “Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет”.

I feel good, I knew that I would now

✋???????????????? pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9 — Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022

Напомним, что Неймар получил повреждение в матче первого тура против Сербии и был заменен на 79-й минуте. Следующие два поединка он пропускал, а вот в плей-офф у него есть шанс сыграть.

Отметим, что Бразилия вышла из группы с первого места, а в 1/8 финала встретится с Южной Кореей. Матч состоится 5 декабря. Старт запланирован на 21:00.