Неймар уже тренируется со сборной Бразилии. Заявил, что чувствует себя хорошо

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел из лазарета и уже присоединился к общей группе.

Футболист опубликовал в Твиттере фото с тренировке, подписав их: “Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет”.

I feel good, I knew that I would now

✋???????????????? pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9