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Неймар уже тренируется со сборной Бразилии. Заявил, что чувствует себя хорошо

Чемпионат мира FIFA
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Хорошая новость для "селесао"

Неймар уже тренируется со сборной Бразилии. Заявил, что чувствует себя хорошо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел из лазарета и уже присоединился к общей группе.

Футболист опубликовал в Твиттере фото с тренировке, подписав их: “Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет”.

Напомним, что Неймар получил повреждение в матче первого тура против Сербии и был заменен на 79-й минуте. Следующие два поединка он пропускал, а вот в плей-офф у него есть шанс сыграть.

Отметим, что Бразилия вышла из группы с первого места, а в 1/8 финала встретится с Южной Кореей. Матч состоится 5 декабря. Старт запланирован на 21:00.

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В статье: Бразилия Неймар
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