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Неймар уже тренируется со сборной Бразилии. Заявил, что чувствует себя хорошо
Хорошая новость для "селесао"
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел из лазарета и уже присоединился к общей группе.
Футболист опубликовал в Твиттере фото с тренировке, подписав их: “Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет”.
I feel good, I knew that I would now— Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022
✋???????????????? pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9
Напомним, что Неймар получил повреждение в матче первого тура против Сербии и был заменен на 79-й минуте. Следующие два поединка он пропускал, а вот в плей-офф у него есть шанс сыграть.
Отметим, что Бразилия вышла из группы с первого места, а в 1/8 финала встретится с Южной Кореей. Матч состоится 5 декабря. Старт запланирован на 21:00.
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