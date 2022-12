Уго Льорис повторил рекорд Лилиана Тюрама по играм за сборную Франции. У него 142 матча

Голкипер Уго Льорис сегодня выйдет в стартовом составе сборной Франции на игру против Польши в 1/8 финала ЧМ в Катаре. Этот матч станет для вратаря 142-м за национальную команду.

Hugo Lloris wins 142nd cap today, equalling Lilian Thuram’s all-time record. He’s already shattered Deschamps’ record for games as captain (6 years ago!). Oh and he’s won the World Cup too. Time to give Hugo the respect he deserves?