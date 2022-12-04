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Гризманн установил рекорд по количеству матчей подряд за Францию
Антуан вышел в старте на игру с поляками
В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Польши.
Главный тренер "Ле Бле" Дидье Дешам выпустилв в стартовом составе своей команды на этот поединок Антуана Гризманна.
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Таким образом, Гризманн проводит свой 71-й матч подряд за французскую сборную. Это новый национальный рекорд.
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Источник:FIFA
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