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Гризманн установил рекорд по количеству матчей подряд за Францию

Чемпионат мира FIFA
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Антуан вышел в старте на игру с поляками

Гризманн установил рекорд по количеству матчей подряд за Францию

Новина українською

В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Польши.

Главный тренер "Ле Бле" Дидье Дешам выпустилв в стартовом составе своей команды на этот поединок Антуана Гризманна.

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Таким образом, Гризманн проводит свой 71-й матч подряд за французскую сборную. Это новый национальный рекорд.

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В статье: Франция Польша Антуан Гризманн
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Источник:
FIFA

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