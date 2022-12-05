Бельгийская федерация учтет мнение Куртуа, Лукаку и де Брюйне при выборе тренера

Бельгийская федерация футбола будет советоваться с лучшими игроками перед назначением нового тренера сборной.

Как сообщает Het Nieuwsblad, в число "избранных" попали вратарь Тибо Куртуа, форвард Ромелу Лукаку и хавбек Кевин де Брюйне. Именно они должны стать лидерами команды в следующем отборочном цикле.

Кроме того, Бельгия планирует назначить тренера из топ-когорты; малоизвестного специалиста на посту мы не увидим.

Напомним, после невыхода из группы на ЧМ-2022 и серии скандалов в отставку подал предыдущий наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес, чьим наивысшим достижением стала "бронза" ЧМ-2018.