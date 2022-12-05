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Бельгийская федерация учтет мнение Куртуа, Лукаку и де Брюйне при выборе тренера
Логика в этом есть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - FIFA/FIFA
Бельгийская федерация футбола будет советоваться с лучшими игроками перед назначением нового тренера сборной.
Как сообщает Het Nieuwsblad, в число "избранных" попали вратарь Тибо Куртуа, форвард Ромелу Лукаку и хавбек Кевин де Брюйне. Именно они должны стать лидерами команды в следующем отборочном цикле.
Кроме того, Бельгия планирует назначить тренера из топ-когорты; малоизвестного специалиста на посту мы не увидим.
Напомним, после невыхода из группы на ЧМ-2022 и серии скандалов в отставку подал предыдущий наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес, чьим наивысшим достижением стала "бронза" ЧМ-2018.
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