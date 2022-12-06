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Марокко – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Марокко - Испания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Марокко в групповом раунде удивила, оставив за спиной сильных соперников в лицах сборных команд Бельгии и Хорватии. На этот раз марокканцы попытаются удивить Испанию, которую по итогам группового этапа можно назвать командой контрастов.
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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в вторник, 6-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира. 1/8 финала
6 декабря. Аль-Райан. "Эдьюкейшн Сити Стэдиум"
Марокко 17:00 Испания
Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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