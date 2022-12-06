Марокко – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Сборная Марокко в групповом раунде удивила, оставив за спиной сильных соперников в лицах сборных команд Бельгии и Хорватии. На этот раз марокканцы попытаются удивить Испанию, которую по итогам группового этапа можно назвать командой контрастов.

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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в вторник, 6-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира. 1/8 финала

6 декабря. Аль-Райан. "Эдьюкейшн Сити Стэдиум"

Марокко 17:00 Испания

Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1