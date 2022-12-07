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Bild: Сборная Германии раскололась на два лагеря на темы Баварии и ЛГБТ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Мюнхен против всех

Bild: Сборная Германии раскололась на два лагеря на темы Баварии и ЛГБТ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Буря в Германии после вылета сборной с Чемпионата Мира не утихает, статьи и новости на эту тему не прекращаются. В очередной Bild сообщил о спорах и разобщенности в лагере сборной из-за различных тем. В частности - предпочтения игроков "Баварии" и поддержки ЛГБТ. Как сообщает известный таблоид, сборная практически раскололась на два лагеря - игроков "Баварии" и других.

По словам Bild, главный тренер Ханси Флик доверял игрокам, которых он тренировал в Мюнхене в 2019-21 годах и, как считают игроки из противоположного лагеря, отдавал им незаслуженное предпочтение. В частности, недоумение вызвала замена Илкая Гюндогана на баварца Леона Горетцку в матче против Японии, после которой соперник устроил камбек. Также не нравилось излишнее, по мнению лагеря, доверие экс-баварцу Никласу Зюле, несмотря на его ошибки.

Кроме того, возникли споры вокруг вопроса о надевании повязки в поддержку ЛГБТ и других жестах в поддержку этого движения. Мануэль Нойер и Леон Горетцка горячо поддерживали, большинство же остальных игроков под руководством Гюндогана не соглашались.

В матче против Японии в стартовом составе играли пять игроков "Баварии", в матче против Испании - шесть, в матче против Коста-Рики - семь.

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В статье: Чемпионат Мира Чемпионат мира 2022 Ханси Флик отбор на ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
07.12.2022 в 15:19
Геев и лесбиянок?
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