Bild: Сборная Германии раскололась на два лагеря на темы Баварии и ЛГБТ

Буря в Германии после вылета сборной с Чемпионата Мира не утихает, статьи и новости на эту тему не прекращаются. В очередной Bild сообщил о спорах и разобщенности в лагере сборной из-за различных тем. В частности - предпочтения игроков "Баварии" и поддержки ЛГБТ. Как сообщает известный таблоид, сборная практически раскололась на два лагеря - игроков "Баварии" и других.

По словам Bild, главный тренер Ханси Флик доверял игрокам, которых он тренировал в Мюнхене в 2019-21 годах и, как считают игроки из противоположного лагеря, отдавал им незаслуженное предпочтение. В частности, недоумение вызвала замена Илкая Гюндогана на баварца Леона Горетцку в матче против Японии, после которой соперник устроил камбек. Также не нравилось излишнее, по мнению лагеря, доверие экс-баварцу Никласу Зюле, несмотря на его ошибки.

Кроме того, возникли споры вокруг вопроса о надевании повязки в поддержку ЛГБТ и других жестах в поддержку этого движения. Мануэль Нойер и Леон Горетцка горячо поддерживали, большинство же остальных игроков под руководством Гюндогана не соглашались.

В матче против Японии в стартовом составе играли пять игроков "Баварии", в матче против Испании - шесть, в матче против Коста-Рики - семь.