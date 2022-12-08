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Луис Энрике уволен с поста главного тренера сборной Испании

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Не простили фиаско на Мундиале

Луис Энрике уволен с поста главного тренера сборной Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение расстаться с главным тренером сборной Луисом Энрике.

Испанскую команду покинул и весь тренерский штаб 52-летнего специалиста.

Энрике работал с "Красной фурией" с лета 2018 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы-2022, но уступила в серии пенальти Италии.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Испании остановилась на стадии 1/8 финала. Испанцы уступили сборной Марокко, отыграв основное время вничью, но проиграв в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

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В статье: Испания Луис Энрике
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Источник:
rfef.es

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Комментарии (8)
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Dr. House (Поділля)
08.12.2022 в 15:21
Логічно. Барсонутий Енріке своєю тікі-сракою із на 50% стартовим складом із барсотушок ще й виявився хитросракою нікчемою. Спочатку закатав скандал і заради нього звільнили тренера, який вивів Іспанію на Євро, а тепер вирішив прокинути бундесів і вийти на Марокко, зливши Японії. Повна карма в дії
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2022 в 15:33
Полная карма в действии, это твоя пустая голова, др0чун.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
08.12.2022 в 14:02
Кто следующий? Лопетеги, Сетьен, Вальверде?
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0
-1
clear (Haifa)
08.12.2022 в 14:14
К счастью для Испании, Сетьен и Вальверде заняты, а Лопетеги после 2018-го не вернут. Говорят о тренере молодёжной сборной Де Ла Фуэнте или Марселино.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2022 в 15:21
Лопетеги не взяли бы в любом случае после позорного победа со сборной в Реал прямо перед началом ЧМ.
+2
-1
Dr. House (Поділля)
08.12.2022 в 15:24
А типу барсонутий Енріке краще вчинив. А якби Лопетегі не вигнали б, то можливо б Іспанії не зазнала б першої ганьби в паРаші. В Катарі була друга
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
08.12.2022 в 15:29
Ну Марселино ничё так вроде.. быстрый, дерзкий, атакующий футбол.. Мне его Атлетик нравился.
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2022 в 15:30
АНУСтасия, исчезни педpuло.
+1
0

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