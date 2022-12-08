Луис Энрике уволен с поста главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение расстаться с главным тренером сборной Луисом Энрике.

Испанскую команду покинул и весь тренерский штаб 52-летнего специалиста.

Энрике работал с "Красной фурией" с лета 2018 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы-2022, но уступила в серии пенальти Италии.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Испании остановилась на стадии 1/8 финала. Испанцы уступили сборной Марокко, отыграв основное время вничью, но проиграв в серии послематчевых одиннадцатиметровых.