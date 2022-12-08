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Луис Энрике уволен с поста главного тренера сборной Испании
Не простили фиаско на Мундиале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Королевская испанская футбольная федерация приняла решение расстаться с главным тренером сборной Луисом Энрике.
Испанскую команду покинул и весь тренерский штаб 52-летнего специалиста.
Энрике работал с "Красной фурией" с лета 2018 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы-2022, но уступила в серии пенальти Италии.
На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Испании остановилась на стадии 1/8 финала. Испанцы уступили сборной Марокко, отыграв основное время вничью, но проиграв в серии послематчевых одиннадцатиметровых.
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