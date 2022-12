Хорваты доводят бразильцев до слез, Месси шагает за мечтой. Дайджест ЧМ-2022

Чемпионат мира вернулся и сразу подарил нам немало приятных впечатлений. Казалось бы, в пятницу прошло всего два матча, однако всего за сутки мы увидели и слезы, и радость, и характер, и камбэк, и вылет фаворита, и выход в полуфинале явного андердога. В общем, получилось очень интересно.

До старта Чемпионата мира все в один голос называли сборную Бразилии главным фаворитом турнира, однако уже второй раз кряду они вылетают на стадии четвертьфинала. На этот раз команда Тите споткнулась об очень неуступчивую Хорватию, которая заставила “селесао” играть в неприятный для них футбол.

“Шашечные” выдержали 90 минут натиска, однако после гола Неймара в экстра-тайме все подумали, что это конец андердога. Но нет, хорваты в очередной раз сумели собраться, сравняли усилиями Петковича, а в серии пенальти били без промаха. У бразильцев же нервы дрогнули - молодой Родриго не переиграл Ливаковича, а опытный Маркиньос угодил в штангу. Вот и громкая сенсация, распишитесь.

И еще одна драма. Нидерланды и Аргентина встретились на ЧМ во второй раз за восемь лет и снова все решали пенальти. Хотя в один момент казалось, что ничего подобного ждать не стоит. Аргентина уверенно вела 2:0 и должна была спокойно доводить встречу до итоговой победы, но нет.

Старина ван Гал переставил в нападение ван Дейка, выпустил вперед Вегхорста и он забил. Дважды. Камбэк, экстра-тайм, серия пенальти. И тут, как и восемь лет назад, победила “альбиселеста”. Лишь один представитель команды Скалони смазал, в то время как за голландцев промахнулись ван Дейк и Бергейс. Месси продолжает погоню за мечтой, парни ван Гала едут домой.

Безусловно, нельзя не отметить первое взятие ворот в исполнении сборной Аргентины. Возможно, кто-то назовет решающий результативный удар Молины обычным, неприметным, но что на счет голевой передачи Месси? Очередной гениальный маневр от великого игрока.

В эту же категорию – второй гол сборной Нидерландов. Аргентинцы могут сколько угодно говорить о простом, примитивном футболе "оранье" с фланговыми подачами на форвардов-гренадеров, но мяч на 90+11-й минуте был забит иначе. В ходе хитрого розыгрыша штрафного низом. И самое интересное, что Вегхорст так уже забивал два года назад за "Вольфсбург" в Германии. Так что это точно не случайность.

Серия пенальти - место не для слабаков. Здесь решают люди с крепкими нервами и характером и таких в пятницу было два. Во-первых, вновь героем для всей Хорватии стал кипер Ливакович. Очень важно задать нужный темп для своей команды, с чем вратарь “шашечных” идеально справился. Более того, Ливакович еще и до этого отстоял на ноль 120 минут игрового времени. И это против одной из лучших по составу сборных в мире.

Также отметим Эмилиано Мартинеса. Да, кипер Аргентины пропустил два в игре, однако в серии пенальти повторил тот же трюк, что и полтора года назад на победном кубке Америки. Он затащил. Мартинес отбил первые два удара соперника, дав своим товарищам максимальную фору. Они ею воспользовались.

Первые пенальти в серии - еще та головная боль для бьющих. Очень важно забить, однако сразу два человека в эту пятницу провалили миссию. И ладно еще молодой и зеленый Родриго, который только начинает свой путь в большом футболе. Но ван Дейк - это капитан и вожак голландцев, один из лучших защитников мира. Вирджилу стоило бы знать, насколько важно забить первым. Он промазал.

90 минут - это для слабаков. Примерно так, судя по всему, думают игроки и сборной Хорватии, когда наступает время плей-офф. Только вдумайтесь, в восьми из последних девяти игр на выбивание в рамках крупных турниров, “шашечные” заканчивали либо в экстра-тайме, либо в плей-офф. Только раз их матч закончился по итогам 90 минут - финал ЧМ-2018 против Франции. И закончился он неудачно.

Также интересно, что Хорватия - монстры пробития пенальти. Они выиграли все четыре серии, в которых участвовали в рамках Чемпионатом мира. Вот бы у кого поучиться англичанам и испанцам. Кто знает, когда у Златко Далича заканчивается контракт?

Закончим грустной картинкой. Еще несколько дней назад игроки сборной Бразилии громко радовались и танцевали, когда спокойно громили Южную Корею. Теперь же они попали на более серьезного соперника и не смогли оправдать статус главного фаворита. И танцы сменились слезами. Искренними слезами. Грустно…

