Эквадор. Простота и уверенность. Итоги выступлений южноамериканской сборной на ЧМ-2022

Имея определенное время отдыха от бесконечных игр чемпионата мира в Катаре и ситуативно придерживаясь несуществующих графиков отключений электроэнергии, хочу вспомнить об определенных командах на Мундиале, которые не добились глобального успеха, но имели свой локальный "момент славы". Первым, конечно, вспоминается Эквадор. Даже я, человек очень скептический и тем более далекий от теории заговоров, мог бы поверить в то, что Катар может купить матч-открытие. Здесь сходилось несколько важных факторов – хозяева имеют очень большие деньги, а соперники являются бедной федерацией. Поэтому я искренне радовался, когда первый же матч чемпионата не стал фарсом. Он стал полным триумфом ноунеймов или почти ноунеймов. Во-первых, сборная Катара не была столь слабой, как она сыграла на этом чемпионате. Кто видел ее игры раньше, может это подтвердить. Дома под давлением ожидания она полноценно провалилась. А Эквадор, от которого никто и ничего не ожидал, показал себя очень ярко. В матче с хозяевами соревнований все было слишком легко для подопечных Густаво Альфаро – они играли в контратаку, что является лучшим сценарием для них. Аргентинский тренер с этой командой прошел свой нелегкий путь и мог бы не оказаться в Катаре, во время квалификации за сборную дважды сыграл футболист Кастижо, оформление гражданства которого было проведено некорректно и поэтому оспаривалось федерацией футбола Чили, что еще будет нести проблемы для Эквадора в будущем.

Интересно, что Альфаро комментировал четыре раза чемпионаты мира на колумбийском канале "Каракол", а сейчас не мог этого сделать по уважительной причине – он стал участником Мундиаля. Его сборная была собрана из очень простых ребят, и они не подвели тренера. В воротах играл натурализованный аргентинец Эрнан Галиндез, давший команде достаточно уверенности, хотя удивительных сейвов не совершил. Он символ новых волн в эквадорском футболе. Как раз перед чемпионатом мира он привел свой клуб "Аукас" к первому чемпионству в истории. В Эквадоре есть исторические гранды ЛГУ, "Эмелек", "Барселона" и новый фаворит "Индепендьенте де Важе". А вот "Аукас" стал определенным прорывом, свежим дыханием в местной лиге. Клуб, чей старейший болельщик, а он еще присутствует на играх команды, родился еще до завершения Первой мировой войны!

Также у Эквадора на этом чемпионате большое внимания привлекло все звено защиты. По итогам группового этапа Первис Эступиньян и Анхело Пресиадо имели право претендовать на место в символической сборной. Феликс Торрес и Пьеро Инкапие тоже запомнились, хотя и не были безупречными. Также я бы отметил двух нападающих. Хвалить Эннера Валенсию, по прозвищу "Супермен", модно. Но я бы обратил внимание не только на его голы. Дядю били все и системно, но с первой своей минуты на этом чемпионате до последней он был чрезвычайно уверен в себе, что является большим стимулом для команды. Когда твой капитан выходит побеждать, все остальные идут за ним. Да, Эквадор не достиг больших вершин, но вспоминая его уровень, следует и нынешнее выступление назвать успехом.

Сейчас, когда вся информация об игроках аккумулируется и находится в общем доступе, я бы назвал открытием этого Мундиаля нападающего Кевина "Ла Рола" Родригеса. Он сыграл только в двух матчах. Если верить ресурсу transfermark, парень сыграл в Катаре всего две минуты, хотя на самом деле с рекомендациями Коллины это не менее 15-ти. Игрок понравился, но главная его фишка в том, что он выступал за середняка второго эквадорского дивизиона "Имбабуру" и во время Мундиаля перешел в "Индепендьенте де Важе", но уже сейчас он имеет все шансы отправиться в Европу. Этакая история Золушки! Действительно крутой Золушки из трущоб неизвестного чемпионата.

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