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Беллингем побил рекорд Уэйна Руни
Хавбек стал самым молодым участником четвертьфинала ЧМ в истории сборной Англии
Фото: Джуд Беллінгем
В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии уступила Франции (1:2). В этой игре принял участие полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, которому на момент встречи было 19 лет и 164 дня.
Хавбек дортмундской "Боруссии" отыграл весь матч. Таким образом, он стал самым молодым участником ЧМ в составе сборной Англии. Ранее этот рекорд удерживал бывший форвард Уэйн Руни, сыгравший против Португалии на ЧМ-2006 в возрасте 20 лет и 250 дней.
19y 158d - Aged 19 years and 158 days, Jude Bellingham became the youngest player to assist in a World Cup game for England (since 1966). Diamond. #ENGSEN #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4ixvneO5rs— OptaFranz (@OptaFranz) December 4, 2022
На турнире в Катаре Джуд сыграл пять матчей, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.
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