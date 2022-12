Беллингем побил рекорд Уэйна Руни

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии уступила Франции (1:2). В этой игре принял участие полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, которому на момент встречи было 19 лет и 164 дня.

Хавбек дортмундской "Боруссии" отыграл весь матч. Таким образом, он стал самым молодым участником ЧМ в составе сборной Англии. Ранее этот рекорд удерживал бывший форвард Уэйн Руни, сыгравший против Португалии на ЧМ-2006 в возрасте 20 лет и 250 дней.

19y 158d - Aged 19 years and 158 days, Jude Bellingham became the youngest player to assist in a World Cup game for England (since 1966). Diamond. #ENGSEN #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4ixvneO5rs