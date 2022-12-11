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Беллингем побил рекорд Уэйна Руни

Чемпионат мира FIFA
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Хавбек стал самым молодым участником четвертьфинала ЧМ в истории сборной Англии

Беллингем побил рекорд Уэйна Руни

Фото: Джуд Беллінгем

UA-Футбол
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В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии уступила Франции (1:2). В этой игре принял участие полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, которому на момент встречи было 19 лет и 164 дня.

Хавбек дортмундской "Боруссии" отыграл весь матч. Таким образом, он стал самым молодым участником ЧМ в составе сборной Англии. Ранее этот рекорд удерживал бывший форвард Уэйн Руни, сыгравший против Португалии на ЧМ-2006 в возрасте 20 лет и 250 дней.

На турнире в Катаре Джуд сыграл пять матчей, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.

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В статье: Уэйн Руни Национальная сборная Англии Джуд Беллингем
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Источник:
OptaFranz

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