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Далич рассказал, как Хорватия планирует бороться с Месси

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И это не будет персональная опека

Далич рассказал, как Хорватия планирует бороться с Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, как будет его команда обороняться против Лионеля Месси и сборной Аргентины в целом:

“Нам нужно обороняться против Месси, но не с помощью персональной опеки. Мы знаем, как много он бегает, как любит работать с мячом. Ключевым качеством будет дисциплина. Если мы сможем повторить то же, что и с Бразилией, нам нечего бояться.

Мы проведём подробный анализ Аргентины, потому что до сих пор мы не были так сосредоточены на них. Месси — по-прежнему их главный игрок, который великолепно играет и ведёт за собой эту сборную. У них также есть несколько молодых, талантливых игроков, и они выглядят очень опасными”, - сказал Далич.

Напомним, что Хорватия встретится с Аргентиной во вторник, 13 декабря. Команды проведут между собой матч на втором Мундиале подряд, ведь четыре года назад они тоже играли между собой – тогда сильнее были “шашечные” и победили со счетом 3:0.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Хорватия Златко Далич
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Источник:
FIFA

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