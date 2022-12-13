Грязные тайны ФИФА и чемпионата мира по футболу – Видео

Чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года постепенно подходит к своему логическому завершению. Следующий мундиаль будет через четыре года, и от этого становится немного грустно. И это удивительно. Будут ведь национальные чемпионаты, Лиги чемпионов, Европы и Конференций, Евро, Кубок Африки и Копа Америка. Но почему нас так привлекает Мундиаль, почему именно чемпионат мира является турниром номер один?

Почему так случилось? За что мы любим и ненавидим Мундиаль? Какая у него история? Какие тайны он скрывает? Обо всем этом в своем новом видео расскажет Костя Фолстен. Приятного просмотра!