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Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира

Чемпионат мира FIFA
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Побьет, если Аргентина выйдет в финал

Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лионель Месси против Хорватии в 25-й раз вышел на поле в матчах чемпионатов мира. Капитан сборной Аргентины повторил рекорд бывшего полузащитника Германии Лотара Маттеуса.

Ближайший преследователь из действующих игроков – Криштиану Роналду. Он провел на мундиалях 22 матча.

24 и 23 матча у Мирослава Клозе и Паоло Мальдини, соответственно.

На этом чемпионате мира Месси уже забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Таким образом всего на мундиалях он забил 10 мячей и отдал 7 результативных пасов.

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В статье: Лионель Месси Лотар Маттеус Чемпионат мира 2022
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