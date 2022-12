Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира

Лионель Месси против Хорватии в 25-й раз вышел на поле в матчах чемпионатов мира. Капитан сборной Аргентины повторил рекорд бывшего полузащитника Германии Лотара Маттеуса.

Ближайший преследователь из действующих игроков – Криштиану Роналду. Он провел на мундиалях 22 матча.

24 и 23 матча у Мирослава Клозе и Паоло Мальдини, соответственно.

На этом чемпионате мира Месси уже забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Таким образом всего на мундиалях он забил 10 мячей и отдал 7 результативных пасов.

