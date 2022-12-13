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Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира
Побьет, если Аргентина выйдет в финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси против Хорватии в 25-й раз вышел на поле в матчах чемпионатов мира. Капитан сборной Аргентины повторил рекорд бывшего полузащитника Германии Лотара Маттеуса.
Ближайший преследователь из действующих игроков – Криштиану Роналду. Он провел на мундиалях 22 матча.
24 и 23 матча у Мирослава Клозе и Паоло Мальдини, соответственно.
На этом чемпионате мира Месси уже забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Таким образом всего на мундиалях он забил 10 мячей и отдал 7 результативных пасов.
The night is young but Lionel Messi has already made history.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 13, 2022
He now holds the record for World Cup appearances (25) along with #GER great Lothar Matthaus.#ARG | #FIFAWorldCup | #ARGCRO pic.twitter.com/ALlEXHZLYb
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