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Аргентина и Франция сыграют в финале ЧМ-2022. Ранее они трижды встречались на Мундиалях
Кто фаворит?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале ЧМ-2022. Ранее соперники трижды пересекались в финальной части турнира.
Небольшое историческое преимущество у команды Месси, победившей дважды. Одна победа на счету Франции.
Последний раз соперники пересекались, в 2018 году, Франция обыграла Аргентину в зрелищном матче 1/8 финала со счетом 4:3. "Альбиселесте" победили на групповом этапе в 1978-м (2:1) и 1930-м (1:0).
Финальный поединок Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Матч начнется в 17:00.
Обе сборные дважды в своей истории выигрывали чемпионат мира. В то же, время Аргентина трижды уступала в решающих встречах, а Франция лишь однажды.
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