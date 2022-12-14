Аргентина и Франция сыграют в финале ЧМ-2022. Ранее они трижды встречались на Мундиалях

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале ЧМ-2022. Ранее соперники трижды пересекались в финальной части турнира.

Небольшое историческое преимущество у команды Месси, победившей дважды. Одна победа на счету Франции.

Последний раз соперники пересекались, в 2018 году, Франция обыграла Аргентину в зрелищном матче 1/8 финала со счетом 4:3. "Альбиселесте" победили на групповом этапе в 1978-м (2:1) и 1930-м (1:0).

Финальный поединок Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Матч начнется в 17:00.

Обе сборные дважды в своей истории выигрывали чемпионат мира. В то же, время Аргентина трижды уступала в решающих встречах, а Франция лишь однажды.