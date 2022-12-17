Хорватия - Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Вокруг таких матчей всегда много дискуссий. Вернее, вокруг статуса таких матчей. Некоторые видят в том, что на чемпионатах мира проводят матч за третье место, безрассудство. Однако для таких сборных как Марокко это очень важное событие. Африканцы уже и так переписали историю, однако могут добавить жирную точку в конце. Наверное, не захочет проигрывать и Хорватия. Так что будет бой.

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Матч за третье место ЧМ-2022 состоится в субботу, 17-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (по подписке "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).