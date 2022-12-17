  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Ковачич: У нас не получилась игра со сборной Аргентины
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ковачич: У нас не получилась игра со сборной Аргентины

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Теперь у "шашечных" есть шанс реабилитироваться

Ковачич: У нас не получилась игра со сборной Аргентины

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Новина українською

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение "шашечных" в полуфинале Чемпионата мира, а также матч за бронзу:

“Когда ты выходишь в полуфинал Чемпионата мира, ты хочешь дойти и до финального матча. У нас не получилась игра со сборной Аргентины. После поражения мы смотрим на матч за третье место и приложим все усилия, чтобы привезти бронзу нашему народу”, - сказал Ковачич.

Отметим, что Хорватия в полуфинале Мундиаля уступила Аргентине со счетом 3:0. На Чемпионате мира-2022 у "шашечных" остался еще один матч: за бронзу против Марокко. Он запланирован сегодня на 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорватия Марокко Матео Ковачич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Index

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде