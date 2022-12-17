Ковачич: У нас не получилась игра со сборной Аргентины

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение "шашечных" в полуфинале Чемпионата мира, а также матч за бронзу:

“Когда ты выходишь в полуфинал Чемпионата мира, ты хочешь дойти и до финального матча. У нас не получилась игра со сборной Аргентины. После поражения мы смотрим на матч за третье место и приложим все усилия, чтобы привезти бронзу нашему народу”, - сказал Ковачич.

Отметим, что Хорватия в полуфинале Мундиаля уступила Аргентине со счетом 3:0. На Чемпионате мира-2022 у "шашечных" остался еще один матч: за бронзу против Марокко. Он запланирован сегодня на 17:00.