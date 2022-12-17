  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Бронзовые разборки. Хорватия – Марокко. 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бронзовые разборки. Хорватия – Марокко. 2:1. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Хорватия - Марокко ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 17.12.2022 ⋇ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Бронзовые разборки. Хорватия – Марокко. 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Предпоследний матч ЧМ-2022 подарил достаточно много эмоций, зрелищ, нервов. Были и голы, и разборки. Все это – в малом финале или бронзовом матче, в котором сборная Хорватии победила сенсационную сборную Марокко.

Все главные события состоялись в первом тайме. На быстрый гол Гвардиола не менее быстро ответил Дари. Но потом был шикарный голевой маневр от Оршича, определивший судьбу победителя.

Смотрите, как это было, в видеообзоре бронзового финала.

Чемпионат мира. Матч за третье место
Эр-Райян, Халифа Интернешнл Стэдиум
Хорватия – Марокко 2:1
Голы: Гвардиол 7, Оршич 42 – Дари 9

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорватия Марокко Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде