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Бронзовые разборки. Хорватия – Марокко. 2:1. Обзор матча и видео голов
Хорватия - Марокко ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 17.12.2022 ⋇ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Предпоследний матч ЧМ-2022 подарил достаточно много эмоций, зрелищ, нервов. Были и голы, и разборки. Все это – в малом финале или бронзовом матче, в котором сборная Хорватии победила сенсационную сборную Марокко.
Все главные события состоялись в первом тайме. На быстрый гол Гвардиола не менее быстро ответил Дари. Но потом был шикарный голевой маневр от Оршича, определивший судьбу победителя.
Смотрите, как это было, в видеообзоре бронзового финала.
Чемпионат мира. Матч за третье место
Эр-Райян, Халифа Интернешнл Стэдиум
Хорватия – Марокко 2:1
Голы: Гвардиол 7, Оршич 42 – Дари 9
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