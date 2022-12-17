Бронзовые разборки. Хорватия – Марокко. 2:1. Обзор матча и видео голов

Предпоследний матч ЧМ-2022 подарил достаточно много эмоций, зрелищ, нервов. Были и голы, и разборки. Все это – в малом финале или бронзовом матче, в котором сборная Хорватии победила сенсационную сборную Марокко.

Все главные события состоялись в первом тайме. На быстрый гол Гвардиола не менее быстро ответил Дари. Но потом был шикарный голевой маневр от Оршича, определивший судьбу победителя.

Смотрите, как это было, в видеообзоре бронзового финала.

Чемпионат мира. Матч за третье место

Эр-Райян, Халифа Интернешнл Стэдиум

Хорватия – Марокко 2:1

Голы: Гвардиол 7, Оршич 42 – Дари 9